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Опубликовано 6 августа 2022, 10:14

Массовые потери заставляют ВСУ дезертировать на Николаевском направлении

МО РФ: Украинские войска дезертируют на Николаевском направлении из-за массовых потерь

Из-за массовых потерь украинские войска на Николаевском направлении оставляют позиции и дезертируют. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее эксперт Михаил Онуфриенко прокомментировал информацию о 190 тысячах погибших на Украине. Сейчас киевский режим активно скрывает истину о потерях, раненых и пропавших, считает он, а после спецоперации речь пойдёт о потерях, исчисляемых сотнями тысяч.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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