Массовые потери заставляют ВСУ дезертировать на Николаевском направлении

Из-за массовых потерь украинские войска на Николаевском направлении оставляют позиции и дезертируют. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют", — сказал он в ходе брифинга.