Массовые потери заставляют ВСУ дезертировать на Николаевском направлении
МО РФ: Украинские войска дезертируют на Николаевском направлении из-за массовых потерь
Из-за массовых потерь украинские войска на Николаевском направлении оставляют позиции и дезертируют. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее эксперт Михаил Онуфриенко прокомментировал информацию о 190 тысячах погибших на Украине. Сейчас киевский режим активно скрывает истину о потерях, раненых и пропавших, считает он, а после спецоперации речь пойдёт о потерях, исчисляемых сотнями тысяч.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine