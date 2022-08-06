В США умер миллиардер, которого обвинили в рекордной неуплате налогов

Американский бизнесмен Роберт Брокман, обвиняемый в неуплате налогов на рекордную сумму в истории США — два миллиарда долларов, умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на адвоката предпринимателя Кэти Кенелли.

В октябре 2020 года налоговая служба США подала в суд на миллиардера, обвинив его в неуплате налогов с доходов. По версии следствия, он использовал офшорные схемы, чтобы скрыть доход, полученный им от инвестиций в компанию Vista Equity Partners. В ходе многочисленных судебных заседаний Брокман вину так и не признал.

Состояние, которое оценивается в 4,7 миллиарда долларов, предприниматель заработал в 1970-х годах, основав фирму Reynolds & Reynolds, занимающуюся разработкой программного обеспечения для автодилеров. В последние несколько лет жизни бизнесмен страдал от прогрессирующей деменции.