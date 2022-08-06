"Граждане перестали доверять": Экс-офицер разведки США предрёк Зеленскому трагический конец
Экс-офицер разведки США предрёк Зеленскому трагический конец
Украинский президент Владимир Зеленский покинет Незалежную или же погибнет от рук собственных граждан. Такой сценарий развития событий озвучил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа) будет вынужден либо покинуть Украину <…>, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять", — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Риттер считает, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот. Недовольства среди населения в первую очередь связаны с глубочайшим кризисом внутри страны. Немаловажную роль, как заметил бывший американский военный, играет и потеря Зеленским поддержки со стороны западных лидеров. Многие политики уже перестают верить в образ героя, созданный для лидера Незалежной, и отказываются предоставлять Киеву помощь.
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Ранее Зеленский обвинил Евросоюз в саботаже финансовой помощи Киеву. Речь, по словам президента Незалежной, идёт о сумме в восемь миллиардов евро. Говоря об этой "искусственной" задержке помощи со стороны Запада, он заявил, что это является "либо преступлением, либо ошибкой".
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