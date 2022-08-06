Более 220 украинских депутатов лишились диппаспортов

На Украине более 220 народным депутатам аннулировали дипломатические паспорта. Причиной стало то, что парламентарии не сдали их после официальных командировок, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на МИД Незалежной.

"В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы. Соответственно, руководствуясь законодательством, МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение", — сказали в пресс-службе министерства.

По информации журналистов, такое решение, в частности, было принято из-за того, что президент Незалежной Владимир Зеленский крайне недоволен тем, что украинские народные избранники без дела катаются за границу. Ожидается, что отныне все решения насчёт рабочих поездок украинских депутатов будет принимать узкий круг первых лиц офиса президента.