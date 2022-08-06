В Иркутской области возбудили три уголовных дела после смерти ребёнка в больнице

В Иркутской области возбудили три уголовных дела после смерти ребёнка, которому, предположительно, из-за халатности матери и органов опеки вовремя не оказали медицинскую помощь. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено два уголовных дела в отношении 34-летней женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), которые соединены в одно производство", — говорится в сообщении.

Кроме того, заведено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Эхирит-Булагатского района. Матери ребёнка также предъявлено обвинение, по решению районного суда она заключена под стражу.