ЦСКА разгромил воронежский "Факел"

Московский ЦСКА со счётом 4:1 обыграл воронежский клуб "Факел" в матче четвёртого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча состоялась 6 августа на столичном стадионе "ВЭБ-Арена".

Забить мячи в ворота "Факела" удалось Константину Кучаеву, Хесусу Медине, Фёдору Чалову и Хорхе Карраскалю. Однако на поле не обошлось без замен. Так, вместо полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, который получил травму в первом тайме, вышел бразильский футболист Мойзес.

Таким образом, ЦСКА в третий раз одержал победу в рамках нынешнего сезона чемпионата страны. 13 августа армейцы планируют сыграть с петербургским "Зенитом".