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6 августа, 17:11

ЦСКА разгромил воронежский "Факел"

ЦСКА обыграл воронежский "Факел" со счётом 4:1 в матче четвёртого тура чемпионата России

Московский ЦСКА со счётом 4:1 обыграл воронежский клуб "Факел" в матче четвёртого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча состоялась 6 августа на столичном стадионе "ВЭБ-Арена".

Забить мячи в ворота "Факела" удалось Константину Кучаеву, Хесусу Медине, Фёдору Чалову и Хорхе Карраскалю. Однако на поле не обошлось без замен. Так, вместо полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, который получил травму в первом тайме, вышел бразильский футболист Мойзес.

Таким образом, ЦСКА в третий раз одержал победу в рамках нынешнего сезона чемпионата страны. 13 августа армейцы планируют сыграть с петербургским "Зенитом".

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Ранее Лайф писал, что московский "Спартак" одержал победу над "Уралом" в матче четвёртого тура Мир Российской премьер-лиги со счётом 2:0. Встреча проходила в Екатеринбурге.

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VK / ПФК ЦСКА Москва

Никита Осипов

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