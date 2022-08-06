И никакой магии вне Хогвартса: Психолог рассказал, как Гарри Поттер поможет справиться с депрессией

Немаловажным инструментом в борьбе с депрессивным состоянием может быть "кинотерапия". Об этом рассказал психолог Пётр Галигабаров. Для поднятия настроения специалист посоветовал россиянам, в частности, смотреть фильмы о Гарри Поттере, сообщает портал "Доктор Питер".

Психолог рекомендовал смотреть сагу о юном волшебнике с самого первого фильма. Во время просмотра киноленты следует обратить внимание на сильные качества главного героя, а также на то, что помогало ему преодолеть трудности.

"Отдельно стоит выделить третий фильм — "Гарри Поттер и узник Азкабана". В книге, которая стала основой сценария этой картины, Джоан Роулинг представила нам своё видение депрессии и способы с ней справиться. В экранизации мы увидим её посыл наглядно", — отметил Галигабаров.

Вместе с тем для поднятия настроения он рекомендовал к просмотру фильм "Амели" и позитивные комедии, вызывающие приятные воспоминания. Также полезными могут оказаться мелодрамы наподобие "Дневник памяти", "Дорогой Джон" или "Дальняя дорога".