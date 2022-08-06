Минобороны РФ предупредило о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Минобороны РФ: Обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности в Европе
Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) создают угрозу ядерной безопасности в Европе. Такое предупреждение озвучил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооружёнными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создаётся реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", — сказал генерал.
По словам Мизинцева, из-за аварии на Запорожской АЭС существуют риски глобальной техногенной катастрофы. Зона радиационного заражения в таком случае будет составлять свыше 5300 кв. км, а длина — почти 420 км. От техногенной катастрофы могут пострадать, в частности, Киевская, Запорожская и Харьковская области, ДНР, ЛНР, а также приграничные районы России и Белоруссии. Последствия, сказал он, почувствуют и жители Молдавии, Болгарии, Румынии.
Представитель оборонного ведомства сообщил также, что сотрудники ООН продолжают противостоять руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в осуществлении объективного контроля за состоянием АЭС. Мизинцев подчеркнул, что действия киевских властей расцениваются как ядерный терроризм.
Накануне, 5 августа, ВСУ обстреляли Запорожскую атомную электростанцию во время пересменки работников, на месте возник пожар. Спустя два часа украинские военные нанесли ещё один удар по АЭС. Позже в Минобороны раскрыли подробности обстрела станции. Там отметили, что украинские войска осуществили три артиллерийских удара по территории АЭС и города Энергодара. Ранее о ядерной катастрофе из-за обстрела Запорожской АЭС заявили в МАГАТЭ.
ТАСС / Сергей Фадеичев