Минобороны РФ предупредило о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) создают угрозу ядерной безопасности в Европе. Такое предупреждение озвучил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооружёнными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создаётся реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", — сказал генерал.

По словам Мизинцева, из-за аварии на Запорожской АЭС существуют риски глобальной техногенной катастрофы. Зона радиационного заражения в таком случае будет составлять свыше 5300 кв. км, а длина — почти 420 км. От техногенной катастрофы могут пострадать, в частности, Киевская, Запорожская и Харьковская области, ДНР, ЛНР, а также приграничные районы России и Белоруссии. Последствия, сказал он, почувствуют и жители Молдавии, Болгарии, Румынии.