Украинские командиры отправляют на передовую новобранцев, у которых нет никакой военной подготовки, об этом заявил австралийский наёмник Мэтт Ро.

В интервью британской газете The Guardian он рассказал, что часто новобранцев спрашивали, сколько человек из них стреляли прежде из винтовки. Из ста человек утвердительно "поднимали руку" лишь двое.

У самого австралийского наёмника боевого опыта тоже нет, у себя дома он практиковался на ландшафтном дизайне и садоводстве. Однако на Украине ему доверили тренировать только что мобилизованных солдат. Это обучение, проводимое, по сути, дилетантом, зачастую оказывалось единственным, которое они получали перед отправкой на фронт, пишут авторы The Guardian.

В статье также отмечается, что у Ро по возвращении в Австралию могут начаться серьёзные юридические проблемы: наёмнику, не состоящему на службе в ВСУ официально, грозит пожизненное заключение, поскольку он въехал в иностранное государство для участия в вооружённом конфликте.