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6 августа, 20:41

В Орле 17-летняя девушка погибла при падении с аттракциона

В городском парке культуры и отдыха в Орле несовершеннолетняя девушка умерла после падения с аттракциона. 17-летняя девушка выпала из кресла аттракциона "Орбита".

В социальных сетях Орла подтверждают, что после падения с аттракциона 17-летнюю девушку с травмами доставили в детскую больницу.

По факту этого инцидента Прокуратурой Орловской области организована проверка. В надзорном органе сообщают, что девушка получила травмы, от которых скончалась в больнице, пишет ТАСС. Как сообщает прокуратура, по результатам проверки будут приняты меры реагирования. Деятельность по эксплуатации аттракциона приостановлена.

В Пенсильвании десятки человек повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе

В Пенсильвании десятки человек повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе

Как рассказывал ранее Лайф, жительница Омска оказалась в реанимации после падения с аттракциона. Всё произошло на глазах у её дочери, которая пришла вместе с 33-летней мамой кататься на карусели.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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