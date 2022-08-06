В Орле 17-летняя девушка погибла при падении с аттракциона
В городском парке культуры и отдыха в Орле несовершеннолетняя девушка умерла после падения с аттракциона. 17-летняя девушка выпала из кресла аттракциона "Орбита".
В социальных сетях Орла подтверждают, что после падения с аттракциона 17-летнюю девушку с травмами доставили в детскую больницу.
По факту этого инцидента Прокуратурой Орловской области организована проверка. В надзорном органе сообщают, что девушка получила травмы, от которых скончалась в больнице, пишет ТАСС. Как сообщает прокуратура, по результатам проверки будут приняты меры реагирования. Деятельность по эксплуатации аттракциона приостановлена.
Как рассказывал ранее Лайф, жительница Омска оказалась в реанимации после падения с аттракциона. Всё произошло на глазах у её дочери, которая пришла вместе с 33-летней мамой кататься на карусели.