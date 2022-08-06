В Орле 17-летняя девушка погибла при падении с аттракциона

В городском парке культуры и отдыха в Орле несовершеннолетняя девушка умерла после падения с аттракциона. 17-летняя девушка выпала из кресла аттракциона "Орбита".

В социальных сетях Орла подтверждают, что после падения с аттракциона 17-летнюю девушку с травмами доставили в детскую больницу.

По факту этого инцидента Прокуратурой Орловской области организована проверка. В надзорном органе сообщают, что девушка получила травмы, от которых скончалась в больнице, пишет ТАСС. Как сообщает прокуратура, по результатам проверки будут приняты меры реагирования. Деятельность по эксплуатации аттракциона приостановлена.