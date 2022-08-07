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6 августа, 21:19

Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к работникам железнодорожной отрасли. Этот праздник в стране отмечается в первое воскресенье августа. Видеопоздравление российского лидера размещено на сайте Кремля.

Глава государства в своём обращении отметил героизм работников железной дороги. Путин выразил надежду на то, что профессионализм представителей отрасли позволит добиваться поставленных целей в экономике и в дальнейшем.

"От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой — 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России", — сказал президент.

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Путин подчеркнул, что железнодорожная отрасль имеет громадное стратегическое значение для России, для развития регионов, национальной экономики и для качества жизни людей.

"Инженеры, рабочие, люди самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, — это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои. Действительно, подвигом является возведение Транссиба и БАМа, других магистралей в сложнейших условиях", — указал президент.

Путин напомнил, что перед Россией в настоящее время стоят масштабные задачи по формированному развитию всей инфраструктуры страны, включая расширение и обновление железнодорожной сети. Президент сделал акцент на том, что свой вклад в эту большую работу вносят специалисты отрасли, инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, проводники.

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"Искренне признателен вам за труд и преданность своему делу. Уверен, что ваш профессиональный опыт, ответственность и целеустремлённость позволят добиться успехов в реализации всех этих планов", — сказал Путин.

Железнодорожникам и их близким глава государства пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит столицу с Санкт-Петербургом. Об этом сообщается на официальном сайте главы города. Протяжённость новой дороги составит около 680 километров, время в пути от Москвы до Питера займёт 2 часа 30 минут. Это почти на полтора часа быстрее, чем на "Сапсане".

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Дмитрий Алексиевич
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