Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к работникам железнодорожной отрасли. Этот праздник в стране отмечается в первое воскресенье августа. Видеопоздравление российского лидера размещено на сайте Кремля.

Глава государства в своём обращении отметил героизм работников железной дороги. Путин выразил надежду на то, что профессионализм представителей отрасли позволит добиваться поставленных целей в экономике и в дальнейшем.

"От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой — 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России", — сказал президент.

Путин подчеркнул, что железнодорожная отрасль имеет громадное стратегическое значение для России, для развития регионов, национальной экономики и для качества жизни людей.

"Инженеры, рабочие, люди самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, — это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои. Действительно, подвигом является возведение Транссиба и БАМа, других магистралей в сложнейших условиях", — указал президент.

Путин напомнил, что перед Россией в настоящее время стоят масштабные задачи по формированному развитию всей инфраструктуры страны, включая расширение и обновление железнодорожной сети. Президент сделал акцент на том, что свой вклад в эту большую работу вносят специалисты отрасли, инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, проводники.

"Искренне признателен вам за труд и преданность своему делу. Уверен, что ваш профессиональный опыт, ответственность и целеустремлённость позволят добиться успехов в реализации всех этих планов", — сказал Путин.

Железнодорожникам и их близким глава государства пожелал крепкого здоровья и благополучия.