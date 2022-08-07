Западные пользователи Сети предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана

Пользователи "Твиттера" отреагировали на решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчётов за газ в национальные валюты.

"А что дальше? Конец долларовой диктатуры? Это будет огромным шагом вперёд для Европы и всего мира в деле освобождения от гегемонистского правления США", — написал один из пользователей соцсети, слова которого приводит РИА "Новости".

"Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчётов, тем слабее будут ощущать себя евро и доллар", — заметил ещё один пользователь.