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6 августа, 21:43

Западные пользователи Сети предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана

Пользователи "Твиттера" отреагировали на решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчётов за газ в национальные валюты.

"А что дальше? Конец долларовой диктатуры? Это будет огромным шагом вперёд для Европы и всего мира в деле освобождения от гегемонистского правления США", — написал один из пользователей соцсети, слова которого приводит РИА "Новости".

"Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчётов, тем слабее будут ощущать себя евро и доллар", — заметил ещё один пользователь.

Комментаторы отмечают также, что постепенный перевод расчётов за газ в национальные валюты ведёт к упадку доллара. Некоторые также делятся мнением о том, что однополярный мир теперь исчезнет.

Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Ранее Лайф сообщал, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях, а также обсудили применение в Турции карты "Мир".

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kremlin.ru

Светлана Шумакова

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