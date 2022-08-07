Снаряд по Алчевску был выпущен из РСЗО HIMARS

Снаряд ВСУ, попавший в многоэтажный дом в Алчевске, был выпущен из американской РСЗО HIMARS, об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 18:45 по населённому пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", — гласит текст сообщения СЦКК в "Телеграме".