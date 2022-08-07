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6 августа, 22:13

Снаряд по Алчевску был выпущен из РСЗО HIMARS

В ЛНР заявили, что украинские войска ударили по Алчевску ракетой из системы HIMARS

Снаряд ВСУ, попавший в многоэтажный дом в Алчевске, был выпущен из американской РСЗО HIMARS, об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 18:45 по населённому пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", — гласит текст сообщения СЦКК в "Телеграме".

Один человек погиб в результате прямого попадания снаряда ВСУ в дом в Алчевске

Один человек погиб в результате прямого попадания снаряда ВСУ в дом в Алчевске

Обстрел Алчевска снарядами HIMARS стал не первым, который осуществили Вооружённые силы Украины. Лайф сообщал, что такая же атака города была проведена 25 июля, украинские силы выпустили пять ракет. А до этого ВСУ обстреляли Алчевск 17 июля, жертвами ракетного удара ВСУ из американской HIMARS стали два человека.

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ТАСС / Станислав Красильников

Дмитрий Алексиевич

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