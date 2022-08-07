В Косове сообщили о задержании российской журналистки Асламовой

Корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова задержана при попытке въехать в Косово, об этом сообщил "глава МВД" самопровозглашённого региона Джеляль Швецла, бездоказательно обвинив её в шпионаже.

"Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста", — написал Швецла в соцсетях.