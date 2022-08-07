В Косове сообщили о задержании российской журналистки Асламовой
Корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова задержана при попытке въехать в Косово, об этом сообщил "глава МВД" самопровозглашённого региона Джеляль Швецла, бездоказательно обвинив её в шпионаже.
"Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста", — написал Швецла в соцсетях.
"Министр" не стал уточнять, о каких странах и доказательствах идёт речь. Асламова, по его словам, принимала участие "в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией". Доказательств этому Швецла тоже не приводит, сообщает РИА "Новости".
Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанцы готовят "ад в предстоящие дни" в отношениях с Косовом. Под этим он подразумевает отмену с 1 августа действия сербских документов на территории Косова и обязательную перерегистрацию транспорта с сербскими номерами на косовские.
Напомним, в конце июля на сербско-косовской границе произошло обострение ситуации: на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Напряжённость возникла на фоне намерения властей непризнанной республики отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Однако позже Приштина решила отложить на 1 сентября запрет на сербские документы.
ТАСС / VALDRIN XHEMAJ