Более половины россиян верят, что коронавирус изобрели в лаборатории

Больше половины россиян, а именно 61%, придерживаются мнения, что коронавирус обладает искусственным лабораторным происхождением. Это стало известно по результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, с которым ознакомился портал "Газета.ру". В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России.

Лишь 13% опрошенных россиян не сомневаются, что ковид мигрировал от летучих мышей к человеку. 67% в возрасте старше 45 лет придерживаются конспирологических теорий о происхождении коронавируса. Такую же версию поддерживают 39% людей моложе 34 лет.

Опрос показал также, что тех, кто разделяет мнение о создании инфекции в лаборатории, почти в полтора раза больше (71%) среди убеждённых противников вакцинации, чем среди однозначных сторонников прививок (50%). Мужчины уверены в искусственном происхождении коронавируса чаще женщин (65% против 56%).