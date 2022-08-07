Представителей ООН обвинили в препятствии контролю над Запорожской АЭС
Минобороны РФ: ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС
Сотрудники ООН препятствуют контролю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) над Запорожской АЭС после украинского обстрела. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сотрудники Организации Объединённых Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", — сообщил генерал.
Мизинцев подчеркнул, что это уже не первая провокация киевского режима на радиационно опасных объектах. Обстрелы территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных носят намеренный и регулярный характер, создаётся реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы, сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что днём 5 августа ВСУ обстреляли Запорожскую атомную электростанцию во время пересменки работников, на месте возник пожар. Из-за обстрела оказались оборванными две линии электропередачи, которые подводят электроэнергию к распределительному устройству, необходимому для безопасного функционирования энергоблоков АЭС. Спустя два часа украинские военные нанесли ещё один удар по станции.