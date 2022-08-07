Представителей ООН обвинили в препятствии контролю над Запорожской АЭС

Сотрудники ООН препятствуют контролю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) над Запорожской АЭС после украинского обстрела. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев подчеркнул, что это уже не первая провокация киевского режима на радиационно опасных объектах. Обстрелы территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных носят намеренный и регулярный характер, создаётся реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы, сказал он.