Из ловушки в Долине смерти удалось вызволить несколько десятков человек
Из заблокированного национального парка "Долина смерти" в США начали вывозить людей
Спасателям удалось переправить порядка ста человек из ловушки, в которую угодило множество туристов в национальном парке "Долина смерти" в Калифорнии. ЧП произошло из-за внезапных дождей: они вызвали сход селей, перекрывших дорогу. О сложившейся ситуации сообщает руководство парка в своём пресс-релизе.
Накануне, 6 августа, в регионе выпал 371 мм осадков — это 75% от годовой нормы в Долине смерти. Как сообщает телеканал CNN, в результате дождей и последующего схода селей никто не пострадал, однако во многих местах оказалось заблокировано дорожное полотно.
Сейчас эвакуацией туристов занимаются Военно-морские силы США и Калифорнийский дорожный патруль. Они обследуют также отдалённые участки трасс, проходящих по Долине смерти. Сообщается, что из заблокированного парка переправляют всё больше людей. Некоторые посетители смогли покинуть парк самостоятельно.
Лайф ранее рассказывал, что сотни людей не смогли уехать домой из Долины смерти, поскольку все пути оказались перекрыты. Дороги в парк и из него останутся закрытыми до тех пор, пока сотрудники не оценят масштаб ситуации, сообщила Служба национальных парков США.
ТАСС / AP / John Locher