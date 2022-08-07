Из ловушки в Долине смерти удалось вызволить несколько десятков человек

Спасателям удалось переправить порядка ста человек из ловушки, в которую угодило множество туристов в национальном парке "Долина смерти" в Калифорнии. ЧП произошло из-за внезапных дождей: они вызвали сход селей, перекрывших дорогу. О сложившейся ситуации сообщает руководство парка в своём пресс-релизе.

Накануне, 6 августа, в регионе выпал 371 мм осадков — это 75% от годовой нормы в Долине смерти. Как сообщает телеканал CNN, в результате дождей и последующего схода селей никто не пострадал, однако во многих местах оказалось заблокировано дорожное полотно.

Сейчас эвакуацией туристов занимаются Военно-морские силы США и Калифорнийский дорожный патруль. Они обследуют также отдалённые участки трасс, проходящих по Долине смерти. Сообщается, что из заблокированного парка переправляют всё больше людей. Некоторые посетители смогли покинуть парк самостоятельно.