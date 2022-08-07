"Эта женщина сеет хаос": Трамп назвал Пелоси человеком, который превращает в плохое всё, к чему прикасается

Дональд Трамп считает Китай страной, которая лишь выиграла от поездки на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Бывший американский президент пояснил, что у Пекина теперь появилось оправдание любых дальнейших шагов.

"Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло. То, что происходит с Китаем и Тайванем, — она сыграла им на руку, потому что теперь у них есть оправдание для того, чтобы делать то, что они делают", — сказал Трамп на проходящей в Техасе Конференции консервативных политических действий (CPAC).

Экс-президент добавил, что если бы он находился на посту главы государства, то поездки Пелоси на остров не случилось бы. Он назвал её женщиной, которая превращает в плохое всё, к чему прикасается. Следует добавить, что спикер Палаты представителей Конгресса является заклятым политическим оппонентом Трампа, дважды объявлявшей ему импичмент.