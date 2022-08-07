"Эта женщина сеет хаос": Трамп назвал Пелоси человеком, который превращает в плохое всё, к чему прикасается
Трамп рассказал, в чём визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
Дональд Трамп считает Китай страной, которая лишь выиграла от поездки на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Бывший американский президент пояснил, что у Пекина теперь появилось оправдание любых дальнейших шагов.
"Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло. То, что происходит с Китаем и Тайванем, — она сыграла им на руку, потому что теперь у них есть оправдание для того, чтобы делать то, что они делают", — сказал Трамп на проходящей в Техасе Конференции консервативных политических действий (CPAC).
Экс-президент добавил, что если бы он находился на посту главы государства, то поездки Пелоси на остров не случилось бы. Он назвал её женщиной, которая превращает в плохое всё, к чему прикасается. Следует добавить, что спикер Палаты представителей Конгресса является заклятым политическим оппонентом Трампа, дважды объявлявшей ему импичмент.
Трамп ранее уже высказывался с резким осуждением поездки Нэнси Пелоси на Тайвань. Так, накануне он заявил, что на фоне нынешних отношений Америки и Китая этот шаг является глупым. Экс-лидер США выразил надежду на то, что на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2022 года республиканцы смогут взять большинство мандатов и в результате "покончат с сумасшедшей Нэнси Пелоси".
Лайф напоминает, что ситуация обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной". 5 августа Пелоси покинула Японию и завершила азиатское турне.
ТАСС EPA / TANNEN MAURY