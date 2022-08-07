Российский сенатор назвал самый страшный кошмар НАТО

Сенатор Алексей Пушков сомневается, что Запад готов объявить Турции политическую войну. Он высказал мнение в "Телеграме", что западные страны неспособны просчитать последствия своих действий.

По словам Пушкова, Анкара в качестве региональной державы играет важную роль — и для НАТО это выгодно.

"Турция настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну", — пишет политик.

Как полагает сенатор, страх вероятного разобщения в рядах альянса сдерживает Брюссель, поскольку "можно остаться в накладе". Реальный раскол в НАТО Пушков назвал "самым страшным кошмаром Брюсселя",