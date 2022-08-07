Российский сенатор назвал самый страшный кошмар НАТО
Пушков поставил под сомнение готовность Запада объявить Турции политическую войну
Сенатор Алексей Пушков сомневается, что Запад готов объявить Турции политическую войну. Он высказал мнение в "Телеграме", что западные страны неспособны просчитать последствия своих действий.
По словам Пушкова, Анкара в качестве региональной державы играет важную роль — и для НАТО это выгодно.
"Турция настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну", — пишет политик.
Как полагает сенатор, страх вероятного разобщения в рядах альянса сдерживает Брюссель, поскольку "можно остаться в накладе". Реальный раскол в НАТО Пушков назвал "самым страшным кошмаром Брюсселя",
Как ранее сообщал Лайф, шесть неназванных западных чиновников по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что обеспокоены заявлениями лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики. Так, чиновник ЕС, имя которого не называется, заявил СМИ, что в Евросоюзе "всё более и более внимательно" следят за турецко-российским сотрудничеством.
ТАСС / Валерий Шарифулин