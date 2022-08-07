Россиянам рассказали, как не получить срок за снятие денег с чужой карты

Карту супруга или близкого родственника часто используют для покупок или снятия наличных. Эти процедуры законны, однако необходимо соблюдать ряд условий, предупреждает руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов.

В беседе с агентством "Прайм" специалист сообщил, что любые операции с банковской картой можно проводить лишь в том случае, если на это получено разрешение её владельца. Важно также, чтобы сумма не превышала заранее оговорённую.

"То есть сумма должна быть не больше той, на которую разрешил вам претендовать обладатель банковской карты", — пояснил Соколов.

Он предупредил, что снятие наличных, перевод средств, покупки (то есть любые тайные операции, о которых не было договорённости) могут расцениваться как кража. Даже если речь идёт о карте близкого человека и вам известен ПИН-код. Уголовный кодекс РФ предусматривает за такие действия наказание до шести лет лишения свободы.

Соколов добавил также, что магазин может отказать покупателю в операции, если выяснится, что карта принадлежит не ему.