Просроченная банковская карта – 2022: пользоваться или перевыпустить Российские банки объявили о продлении срока всех своих банковских карт, но, как показывает практика, "просроченный" пластик срабатывает не всегда. Как избежать проблем, разбирался Лайф. 28 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Из июльской статистики Центробанка следует, что сейчас на руках у россиян примерно 341 млн пластиковых карт. Из них: карточек национальной российской системы "Мир" — 36,6%, а остальные — зарубежных брендов, преимущественно Visa и Mastercard, которые продолжают функционировать на территории РФ, несмотря на отказ западных систем обслуживать российские транзакции. Банки РФ решили не перевыпускать весь западный пластик, а в зависимости от возможностей своих процессинговых центров либо продлили сроки действия уже выпущенных карт иностранных платёжных систем, либо просто стали принимать такие карты вне зависимости от окончания их срока действия. Данный подход был воспринят россиянами весьма положительно, так как не потребовалось тратить своё время и средства на замену уже имеющегося пластика, но оказалось, что совсем избежать проблем удалось не всем.

Когда карточный срок имеет значение

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Первыми в очереди недовольных оказались россияне, которые по истечении срока карты не смогли оплатить товары, приобретаемые на интернет-площадках. Например, такая ситуация произошла у Артёма, который живёт в Петербурге. Вот что он рассказал Лайфу:

— У меня есть специальная карта для оплаты интернет-покупок. Дата, по которую этот пластик был действительным, прошла. Но пару недель назад я получил СМС-сообщение от банка с указанием, что карта теперь бессрочная. Поэтому я продолжал делать привычные заказы, пока в один день не получил отказ сразу и от онлайн-магазина спорттоваров, и от сервиса доставки еды. В обоих случаях принять оплату отказались в связи с просрочкой карты. Я обратился в банк, который выпустил карту, но там мне сказали, что, для того чтобы разобраться в ситуации, нужно прийти в отделение и оформить заявление. Вместо этого я просто снял со своей карты "для покупок" наличные в банкомате и расплатился по обоим заказам. Мне проще вообще отказаться от платежей по данной карте, чем предпринимать походы в банк чуть ли не при каждом онлайн-заказе.

Похожая ситуация случилась у Натальи, которая живёт в Перми, только её карта перестала работать в городском общественном транспорте.

— Мне удобно платить в автобусах, приложив карту к терминалу. После окончания срока действия карты оплата за проезд списываться перестала. В банке, который выпустил карту, мне сказали, что помочь не смогут, так как устройства, используемые в общественном транспорте, не имеют связи с каким бы то ни было банком, а работают через офлайн-авторизацию, "зашитую" в их программе. После моих настойчивых просьб банк карту перевыпустил и всё стало, как раньше, — оплата списывается корректно.

Получается, что, пока в атрибутах карты фигурирует срок её действия, от проблемных платежей никто не застрахован? Специалисты Национальной системы платёжных карт (НСПК) пояснили Лайфу, что в теории никаких проблем быть не должно.

— Опыт с продлением действия карт с истекшим сроком был опробован ещё в первую волну коронавируса — в апреле 2020 года. Тогда многие владельцы пластика не имели физической возможности получить новые карты в связи с карантином. И НСПК допустила, чтобы банки при выполнении операции не проводили проверку срока действия карт. Точно такая же методика применяется и сейчас. Другое дело, что не все кредитные учреждения вовремя сделали необходимые настройки процессинга, но это не проблема клиентов, — рассказал собеседник из НСПК.

Возможность выбора

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О том, что, если кредитная организация декларирует пролонгацию сроков действия карты, она должна обеспечить её функционирование, представители Центробанка заявляли уже не раз. Однако пока банки то ли не прислушиваются к требованиям регулятора, то ли на самом деле не могут обеспечить нормальное функционирование своих систем. А многие россияне вовсе не расположены ждать, пока появятся реальные гарантии того, что их карты с истекшим сроком действия продолжат своё беспроблемное функционирование, и просто меняют их на новые. Об этом весьма красноречиво говорят упрямые цифры официальной статистики: в I квартале 2022 года россияне получили на руки 12 млн банковских карт, при этом среди всех типов новых карт доля карты "Мир" достигла 70%.

Очевидно, что большинство держателей банковских карт постепенно делают выбор в пользу национальной платёжной системы по утилитарным причинам. Ведь если нет возможности использовать все преимущества иностранных платёжных систем, то необходимость в них отпадает, а новая "Мир" вполне решает большинство задач банковского пластика.

— Если указанный на вашей карте срок действия подходит к концу, а вы, получив сообщение банка об отмене ограничения, планируете пользоваться ею и дальше, то на всякий случай имеет смысл подстраховаться. Во-первых — держать в кошельке наличные или другую банковскую карту, а во-вторых, стоит ознакомиться с возможностью Системы быстрых платежей (СБП) платить по QR-коду. Сейчас всё больше магазинов и других организаций предоставляют возможность платить через эту систему, — рекомендует ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя.

А для особо продвинутых пользователей российский ЦБ уже запустил систему бесконтактных платежей "СБПэй". Это аналог практически выбывших из употребления Apple Pay и Samsung Pay. Сейчас в отечественном приложении есть 205 банков (включая крупнейшие), но регулятор обязал подключиться к системе все кредитные учреждения с универсальной лицензией.

Фото © Shutterstock Вы сталкивались с проблемами при оплате картой? 0 Да, было дело Нет, никогда Постоянно сталкиваюсь

Авторы Максим Греков