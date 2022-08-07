Президент Украины Владимир Зеленский освобождает осуждённых педофилов для подкрепления истощённой армии. С такими обвинениями в адрес украинского лидера выступила журналистка Эша Кришнасвами.

В статье для американского издания Grayzone она пишет о досрочном освобождении бывшего командира нацбатальона "Торнадо" Руслана Онищенко, назвав осуждённого бойца и его соратников "зверями, а не людьми".

"Бывший командир ныне расформированного батальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу в рамках плана президента Зеленского по освобождению заключённых с боевым опытом. Наряду с беззаветной преданностью фашизму Онищенко известен как неуравновешенный психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключённых и убийствам", — отметила Кришнасвами.

Бойцы нацбатальона причастны к преступлениям, отвратительнее которых не бывало со времён Второй мировой войны, оценила журналистка.

"Сейчас Зеленский выпускает зверей из их клеток под предлогом боевых действий. Это не просто сигнал отчаяния из-за давления ​​российских войск на востоке. Это продлевает фактическую безнаказанность украинских батальонов, кишащих закоренелыми преступниками и неонацистами", — говорится в статье.