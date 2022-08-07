"Звери из клеток": Зеленский освобождает педофилов для новой мобилизации
Grayzone: В США осудили новый "план мобилизации" Зеленского
Руслан Онищенко на суде. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Rocksolyana Khmara
Президент Украины Владимир Зеленский освобождает осуждённых педофилов для подкрепления истощённой армии. С такими обвинениями в адрес украинского лидера выступила журналистка Эша Кришнасвами.
В статье для американского издания Grayzone она пишет о досрочном освобождении бывшего командира нацбатальона "Торнадо" Руслана Онищенко, назвав осуждённого бойца и его соратников "зверями, а не людьми".
"Бывший командир ныне расформированного батальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу в рамках плана президента Зеленского по освобождению заключённых с боевым опытом. Наряду с беззаветной преданностью фашизму Онищенко известен как неуравновешенный психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключённых и убийствам", — отметила Кришнасвами.
Осуждён за убийства, изнасилования и пытки: Бывший командир нацбата "Торнадо" досрочно вышел на свободу
Бойцы нацбатальона причастны к преступлениям, отвратительнее которых не бывало со времён Второй мировой войны, оценила журналистка.
"Сейчас Зеленский выпускает зверей из их клеток под предлогом боевых действий. Это не просто сигнал отчаяния из-за давления российских войск на востоке. Это продлевает фактическую безнаказанность украинских батальонов, кишащих закоренелыми преступниками и неонацистами", — говорится в статье.
О том, что бывший командир нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу 12 июля, Лайф ранее уже информировал. Мужчина сидел за пытки, изнасилования, похищения и убийства мирных донбассовцев. В 2014–2015 годах Руслан Онищенко возглавлял националистический батальон "Торнадо", который даже на Украине ассоциируется с кровью мирных жителей Донбасса и бесчеловечными преступлениями. Комбата осудили на одиннадцать лет колонии строгого режима. Ему оставалось сидеть ещё четыре года.