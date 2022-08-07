В истории о ЧП с журналисткой Асламовой появились новые подробности
Бывший посол Косова: Задержанная журналистка Асламова находится под стражей властей
Журналистка Дарья Асламова. Фото © kp.ru
Задержанная в самопровозглашённой Республике Косово журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова пребывает под стражей местных властей. Об этом сообщила бывший посол непризнанной республики в США Влёра Читаку.
"Дарья Асламова сегодня задержана при попытке перейти границу из Сербии в Косово. Она апологет Путина и российский пропагандист. Не нужно быть разведчиком, чтобы понять цель её "путешествия". Асламова сейчас находится под стражей косовских властей", — написала она в "Фейсбуке"*.
Читаку при этом воздержалась от приведения каких-либо доказательств своих слов о работе Асламовой на российские спецслужбы.
О задержании Асламовой ранее заявил глава МВД самопровозглашённого региона Джеляль Швецла, об этом писал Лайф. У себя в социальных сетях министр бездоказательно обвинил россиянку в шпионаже. Асламова, по его словам, принимала участие "в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией".
В конце июля на сербско-косовской границе произошло обострение ситуации: на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Напряжённость возникла на фоне намерения властей непризнанной республики отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Однако позже Приштина решила отложить на 1 сентября запрет на сербские документы.
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