В истории о ЧП с журналисткой Асламовой появились новые подробности

Задержанная в самопровозглашённой Республике Косово журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова пребывает под стражей местных властей. Об этом сообщила бывший посол непризнанной республики в США Влёра Читаку.

"Дарья Асламова сегодня задержана при попытке перейти границу из Сербии в Косово. Она апологет Путина и российский пропагандист. Не нужно быть разведчиком, чтобы понять цель её "путешествия". Асламова сейчас находится под стражей косовских властей", — написала она в "Фейсбуке"*.

Читаку при этом воздержалась от приведения каких-либо доказательств своих слов о работе Асламовой на российские спецслужбы.

О задержании Асламовой ранее заявил глава МВД самопровозглашённого региона Джеляль Швецла, об этом писал Лайф. У себя в социальных сетях министр бездоказательно обвинил россиянку в шпионаже. Асламова, по его словам, принимала участие "в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией".