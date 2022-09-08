Левандовский стал игроком недели в Лиге чемпионов
Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский признан лучшим игроком по итогам недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте турнира.
Помимо поляка, на награду претендовали форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, оформивший дубль в ворота "Ювентуса", Лерой Сане из "Баварии" (гол плюс результативная передача) и Пётр Зелиньский (два гола и одна результативная передача). Добавим, что сам Левандовский забил три мяча в ворота чешского клуба "Виктория".
Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Барселона" разгромила чешскую "Викторию" на своём поле со счётом 5:1.
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ТАСС / AP / Joan Monfort