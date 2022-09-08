Левандовский стал игроком недели в Лиге чемпионов

Помимо поляка, на награду претендовали форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, оформивший дубль в ворота "Ювентуса", Лерой Сане из "Баварии" (гол плюс результативная передача) и Пётр Зелиньский (два гола и одна результативная передача). Добавим, что сам Левандовский забил три мяча в ворота чешского клуба "Виктория".