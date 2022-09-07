Чудеса на стадионе "Диего Армандо Марадона": "Наполи" разгромил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
"Наполи" победил "Ливерпуль" в матче Лиги чемпионов с пятью голами и незабитым пенальти
"Наполи" разгромил "Ливерпуль" на старте группового турнира Лиги чемпионов со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.
В составе итальянского клуба дубль оформил польский полузащитник Пётр Зелиньски, по разу отличились камерунский хавбек Андре Замбо-Ангисса и аргентинский нападающий Джованни Симеоне. Одна результативная передача — в активе грузинского хавбека Хвичи Кварацхелия, ранее выступавшего за московский "Локомотив" и казанский "Рубин". Гол престижа у мерсисайдцев во втором тайме забил колумбийский форвард Луис Диас.
Примечательно, что до перерыва испанский арбитр Карлос дель Серро назначил два пенальти в ворота гостей. Один из них реализовал Зелиньски, во втором случае бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон отразил удар нигерийского форварда "Наполи" Виктора Осимхена.
В параллельно проходившем матче "Барселона" дома разгромила чешскую "Викторию" со 5:1. Хет-трик оформил польский новичок каталонского клуба Роберт Левандовски, по разу ворота соперников поразили его партнёры по команде Франк Кессье и Ферран Торрес.
Мюнхенская "Бавария" благодаря точному удару Лероя Сане и автоголу Данило Д'Амброзио одолела на выезде миланский "Интер" (0:2). Дубль Ришарлисона принёс лондонскому "Тоттенхэму" домашнюю победу во встрече с "Марселем" (2:0). Кроме того, "Брюгге" взял верх над леверкузенским "Байером" (1:0), а гол Антуана Гризманна на 11-й добавленной минуте позволил мадридскому "Атлетико" выиграть у "Порту" (2:1).
UEFA.com