Чудеса на стадионе "Диего Армандо Марадона": "Наполи" разгромил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

"Наполи" разгромил "Ливерпуль" на старте группового турнира Лиги чемпионов со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.

В составе итальянского клуба дубль оформил польский полузащитник Пётр Зелиньски, по разу отличились камерунский хавбек Андре Замбо-Ангисса и аргентинский нападающий Джованни Симеоне. Одна результативная передача — в активе грузинского хавбека Хвичи Кварацхелия, ранее выступавшего за московский "Локомотив" и казанский "Рубин". Гол престижа у мерсисайдцев во втором тайме забил колумбийский форвард Луис Диас.

Примечательно, что до перерыва испанский арбитр Карлос дель Серро назначил два пенальти в ворота гостей. Один из них реализовал Зелиньски, во втором случае бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон отразил удар нигерийского форварда "Наполи" Виктора Осимхена.

В параллельно проходившем матче "Барселона" дома разгромила чешскую "Викторию" со 5:1. Хет-трик оформил польский новичок каталонского клуба Роберт Левандовски, по разу ворота соперников поразили его партнёры по команде Франк Кессье и Ферран Торрес.