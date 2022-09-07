Избиение в Амстердаме: "Аякс" смял "Рейнджерс" на старте Лиги чемпионов

Амстердамский "Аякс" стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов крупной победой над шотландским "Рейнджерс" со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе "Йохан Кройф арена" в столице Нидерландов.

В составе хозяев по голу забили мексиканский хавбек Эдсон Альварес, ганский полузащитник Мохаммед Кудус, а также голландские форварды Стевен Бергёйс и Стивен Бергвейн. "Рейнджерс", пробившийся в групповой этап Лиги чемпионов впервые за 12 лет, ничего не смог противопоставить поймавшему кураж сопернику.

Помимо "Аякса" и "Рейнджерс" в группе А выступают итальянский "Наполи" и английский "Ливерпуль". В среду вечером они сыграют друг с другом в Неаполе.