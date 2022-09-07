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7 сентября, 18:39

Избиение в Амстердаме: "Аякс" смял "Рейнджерс" на старте Лиги чемпионов

Амстердамский "Аякс" забил четыре безответных гола в ворота "Рейнджерс" в Лиге чемпионов

Амстердамский "Аякс" стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов крупной победой над шотландским "Рейнджерс" со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе "Йохан Кройф арена" в столице Нидерландов.

В составе хозяев по голу забили мексиканский хавбек Эдсон Альварес, ганский полузащитник Мохаммед Кудус, а также голландские форварды Стевен Бергёйс и Стивен Бергвейн. "Рейнджерс", пробившийся в групповой этап Лиги чемпионов впервые за 12 лет, ничего не смог противопоставить поймавшему кураж сопернику.

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Помимо "Аякса" и "Рейнджерс" в группе А выступают итальянский "Наполи" и английский "Ливерпуль". В среду вечером они сыграют друг с другом в Неаполе.

Добавим, что в параллельно проходившем матче группы D франкфуртский "Айнтрахт" на своём поле уступил лиссабонскому "Спортингу" (0:3). Отличились Маркус Эдвардс, Франсишку Тринкан и Нуну Сантуш. В этом квартете также выступают лондонский "Тоттенхэм" и французский "Марсель".

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UEFA.com

Роман Фейгин

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