Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Ювентус" на старте Лиги чемпионов

Ключевыми для парижан стали первые 25 минут матча, в которые уместились два мяча хозяев. Автором дубля стал нападающий Килиан Мбаппе. Во втором тайме туринцы сумели один гол отыграть: отличился Маккени. Тем не менее дожать парижан "Ювентус" не сумел.

В параллельном матче мадридский "Реал" на выезде не оставил никаких шансов "Селтику" — 3:0, а автором одного из голов стал Эден Азар. Одну из главных сенсаций преподнёс донецкий "Шахтёр", который на выезде разгромил немецкий "РБ Лейпциг" со счётом 4:1. Отметим, что наставником "быков" является экс-тренер "Спартака" Доменико Тедеско.