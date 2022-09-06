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Опубликовано 6 сентября 2022, 20:51

Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Ювентус" на старте Лиги чемпионов

Французский ПСЖ в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов переиграл итальянский "Ювентус" со счётом 2:1.

Ключевыми для парижан стали первые 25 минут матча, в которые уместились два мяча хозяев. Автором дубля стал нападающий Килиан Мбаппе. Во втором тайме туринцы сумели один гол отыграть: отличился Маккени. Тем не менее дожать парижан "Ювентус" не сумел.

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В параллельном матче мадридский "Реал" на выезде не оставил никаких шансов "Селтику" — 3:0, а автором одного из голов стал Эден Азар. Одну из главных сенсаций преподнёс донецкий "Шахтёр", который на выезде разгромил немецкий "РБ Лейпциг" со счётом 4:1. Отметим, что наставником "быков" является экс-тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

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Шамиль Гаджиев
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