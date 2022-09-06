Не справились без Захаряна: "Челси" проиграл "Динамо" из Загреба в первом матче Лиги чемпионов
"Челси" сенсационно проиграл загребскому "Динамо" в первом туре Лиги чемпионов
Лондонский "Челси" неожиданно уступил загребскому "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1.
Отличиться представители Хорватии сумели в первом тайме: гол на свой счёт записал Мислав Оршич. Стоит отметить, что игрок "Динамо" убежал от защитника Весли Фофана, которого лондонцы приобрели за 89 миллионов евро. После этого синие бросились вперёд, однако пробить ворота хорватской команды подопечным Томаса Тухеля не удалось.
В параллельном матче, где встречались команды из другой группы, дортмундская "Боруссия" дома уверенно разобралась с "Копенгагеном" — 3:0. Решить исход встречи "шмели" сумели ещё в первом тайме благодаря голам Ройса и Геррейро, а точку в концовке поставил Беллингем.
Uefa.com