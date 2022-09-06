Не справились без Захаряна: "Челси" проиграл "Динамо" из Загреба в первом матче Лиги чемпионов

Отличиться представители Хорватии сумели в первом тайме: гол на свой счёт записал Мислав Оршич. Стоит отметить, что игрок "Динамо" убежал от защитника Весли Фофана, которого лондонцы приобрели за 89 миллионов евро. После этого синие бросились вперёд, однако пробить ворота хорватской команды подопечным Томаса Тухеля не удалось.