Великолепная девятка: За кого мы будем болеть в еврокубках после отстранения российских команд Наши клубы в нынешнем сезоне из-за отстранения не смогут сыграть в еврокубках. Тем не менее российским фанатам будет за кого поболеть на групповой стадии трёх континентальных турниров. 5 сентября, 21:40 Александр Головин, Станислав Черчесов, Андрей Лунёв. Коллаж © LIFE. Фото © Anton Vaganov / POOL, © AP Photo / str, Егор Алеев

Во вторник, 6 сентября, начинается групповая стадия футбольных еврокубковых соревнований. К огромному сожалению, российские команды из-за жесточайших санкций УЕФА не смогут в нынешнем сезоне выступить ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, ни в Лиге конференций. Впрочем, нам будет за кого поболеть: в заявки участников этих турниров попали восемь наших игроков и один тренер. Лайф рассказывает об этой великолепной девятке.

Андрей Лунёв ("Байер")

Фото © ФК "Байер"

Бывший вратарь сборной России будет единственным представителем нашей страны в Лиге чемпионов. Леверкузенский "Байер", за который выступает 30-летний спортсмен, в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Германии и забронировал за собой место в групповом турнире ЛЧ.

Первый матч "аспириновых" запланирован на среду, 7 сентября. Их соперником в выездном матче будет бельгийский "Брюгге". Также в группу B попали португальский "Порту" и мадридский "Атлетико" — с этими командами "Байер" поборется за выход в плей-офф.

Напомним, что Лунёв перебрался в Леверкузен летом прошлого года — после истечения срока контракта с петербургским "Зенитом". В составе немецкого клуба он исполняет роль дублёра Лукаша Градецки, который по совместительству является капитаном команды. Россиянин пока выходил на поле только трижды, пропустив четыре гола. Тем менее в случае травмы или дисквалификации голкипера сборной Финляндии "Байеру" очень понадобится помощь нашего футболиста.

Александр Головин ("Монако")

Фото © ФК "Монако"

В четверг, 8 сентября, "Монако" в стартовом матче ЛЕ сыграет на выезде с белградской командой "Црвена звезда". Также в квартете H выступят турецкий "Трабзонспор" и венгерский "Ференцварош". На данный момент команда из княжества выглядит безоговорочным фаворитом группы.

Надо сказать, что Александр проводит за "Монако" уже пятый сезон, успев стать одним из лидеров клуба. После удачных матчей местная пресса не устаёт хвалить 26-летнего россиянина, называя его царём. В семи матчах нынешнего сезона Головин пока отметился лишь одной голевой передачей. Впрочем, талантливый полузащитник, несомненно, ещё наберёт форму.

Станислав Черчесов ("Ференцварош")

Фото © ФК "Ференцварош"

В прошлом сезоне бывший наставник сборной России выиграл с клубом из Будапешта чемпионат Венгрии, пробившись в квалификацию Лиги чемпионов. В первом отборочном раунде по сумме двух матчей был обыгран казахстанский "Тобол" (0:0, 5:1), а во втором — братиславский "Слован" (1:2, 4:1).

В третьем круге "Ференцварош" не справился с чемпионом Азербайджана "Карабахом" (1:1, 1:3), переместившись в квалификацию Лиги Европы. В этом турнире подопечным Станислава Саламовича удалось пробиться в групповую стадию, одолев в раунде плей-офф ирландский "Шэмрок Роверс" (4:0, 0:1).

Как уже говорилось выше, при жеребьёвке "Ференцварош" попал в группу H. 8 сентября команда стартует в турнире домашним матчем с "Трабзонспором". У венгерской команды есть все шансы побороться за выход в плей-офф.

Егор Пруцев ("Црвена звезда")

Фото © ФК "Црвена звезда"

Третьим представителем России в группе H Лиги Европы будет 19-летний атакующий полузащитник "Црвены звезды". Младший брат спартаковца Данилы Пруцева перебрался в Сербию в конце июля, за новую команду он пока не успел дебютировать.

В составе "Сочи" Егор в сентябре 2020 года дебютировал в чемпионате России, выйдя на замену в матче с "Краснодаром" (1:1). Вторую часть прошлого сезона молодой футболист отыграл в аренде в нижнекамском "Нефтехимике", в 13 матчах на его счету — три гола.

Никита Хайкин ("Будё-Глимт")

Фото © ФК "Будё-Глимт"

27-летний Хайкин является уроженцем израильской Нетаньи, но заниматься футболом он начал в Москве — в академиях "Торпедо" и "Динамо". На молодёжном уровне футболист играл за английские "Челси", "Портсмут" и "Рединг", португальский "Насьонал", испанскую "Марбелью", саранскую "Мордовию" и краснодарскую "Кубань". В Норвегии спортсмен выступает с 2019 года, выиграв с "Будё-Глимт" два чемпионата страны в качестве основного голкипера и получив вызов в сборную России.

В Лиге Европы команда Хайкина попала в группу А и уже в четверг сыграет на выезде со швейцарским "Цюрихом". Также её соперниками будет лондонский "Арсенал" и голландский ПСВ. Побороться за выход в плей-офф "Будё-Глимт" будет очень непросто.

Владислав Лёвин ("Словацко")

Фото © ФК "Словацко"

Команда "Словацко" в прошлом сезоне заняла четвёртое место в чемпионате Чехии, а также завоевала кубок страны. На групповой стадии третьего по силе еврокубкового турнира "Словацко" встретится с белградским "Партизаном", французской "Ниццей" и немецким "Кёльном".

Лёвин — воспитанник московских "Торпедо" и "Динамо". В составе бело-голубых он дебютировал в августе 2015 года, заменив Юрия Жиркова в матче чемпионата России против "Уфы". С 2017 года Владислав играет в Чехии, где уже сменил четыре клуба. За "Словацко" 27-летний центральный полузащитник выступает с февраля 2022-го, в 23 матчах сделав две голевые передачи.

Магомед-Шапи Сулейманов ("Хапоэль", Беэр-Шева)

Фото © ФК "Гиресунспор"

Ещё совсем недавно Магомед-Шапи считался одной из надежд нашего футбола. Он клал шикарные голы со штрафных за "Краснодар", а Хабиб Нурмагомедов всерьёз советовал Станиславу Черчесову вызвать форварда в сборную России. Правда, большой звездой Сулейманов так и не стал, последнее время он играл вдали от родины на правах аренды. Прошлый сезон нападающий провёл в турецком "Гиресунспоре", а несколько недель назад перешёл в израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы. В новом клубе 22-летний Сулейманов уже успел неплохо себя проявить, проведя четыре матча, забив один гол и сделав две результативные передачи.

В прошлом сезоне "Хапоэль" занял второе место в чемпионате Израиля и выиграл кубок страны. В квалификации Лиги конференций команда одолела швейцарский "Лугано" (2:0, 3:1) и румынскую "Университатю" (1:1, 1:1, по пенальти 4:3). На групповом этапе её соперниками будут испанский "Вильярреал", австрийская "Аустрия" и польский "Лех".

Михаил Коваленко ("Пюник")

Фото © ФК "Ной"

27-летний центральный защитник — воспитанник петербургского "Зенита". Правда, за бессменных чемпионов России он никогда не играл. В армянский футбол Михаил впервые попал в 2019 году, подписав контракт с клубом "Ной". За сильнейшую команду страны "Пюник" он выступает с июля 2022-го, успев в десяти матчах забить один гол. На групповом этапе Лиги конференций ереванский клуб сыграет со швейцарским "Базелем", литовским "Жальгирисом" и "Слованом" из Братиславы.

Александр Васютин ("Юргорден")

Фото © ФК "Юргорден"

Васютин, как и Коваленко, является воспитанником "Зенита". Впрочем, на этом сходства заканчиваются. В составе петербургского клуба 27-летний голкипер провёл три матча, выиграв чемпионат России, кубок страны и два национальных суперкубка. В феврале 2021 года сине-бело-голубые отдали вратаря в аренду "Юргордену". За шведский клуб Александр провёл пока 16 матчей. Договор аренды рассчитан до конца 2022-го.

В прошлом сезоне "Юргорден" стал бронзовым призёром чемпионата Швеции, завоевав путёвку в отборочный турнир Лиги конференций. Во втором круге он прошёл хорватскую "Риеку" (2:1, 2:0), в третьем — румынский "Сепси" (3:1, 3:1), в раунде плей-офф — кипрский "АПОЭЛ" (3:0, 2:3). На групповой стадии соперниками команды из Стокгольма станут бельгийский "Гент", норвежский "Мёльде" и ирландский "Шэмрок Роверс".

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов Когда российские футбольные команды вернутся в еврокубковые турниры? 0 В 2023 году Через два-три года Не ранее 2026 года Никогда не вернутся

Авторы Роман Фейгин