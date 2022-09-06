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Великолепная девятка: За кого мы будем болеть в еврокубках после отстранения российских команд

Наши клубы в нынешнем сезоне из-за отстранения не смогут сыграть в еврокубках. Тем не менее российским фанатам будет за кого поболеть на групповой стадии трёх континентальных турниров.

5 сентября, 21:40
<p>Александр Головин, Станислав Черчесов, Андрей Лунёв. Коллаж © LIFE. Фото © Anton Vaganov / POOL, © AP Photo / str, Егор Алеев</p>

Александр Головин, Станислав Черчесов, Андрей Лунёв. Коллаж © LIFE. Фото © Anton Vaganov / POOL, © AP Photo / str, Егор Алеев

Во вторник, 6 сентября, начинается групповая стадия футбольных еврокубковых соревнований. К огромному сожалению, российские команды из-за жесточайших санкций УЕФА не смогут в нынешнем сезоне выступить ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, ни в Лиге конференций. Впрочем, нам будет за кого поболеть: в заявки участников этих турниров попали восемь наших игроков и один тренер. Лайф рассказывает об этой великолепной девятке.

Андрей Лунёв ("Байер")

Фото © ФК "Байер"

Фото © ФК "Байер"

Бывший вратарь сборной России будет единственным представителем нашей страны в Лиге чемпионов. Леверкузенский "Байер", за который выступает 30-летний спортсмен, в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Германии и забронировал за собой место в групповом турнире ЛЧ.

Первый матч "аспириновых" запланирован на среду, 7 сентября. Их соперником в выездном матче будет бельгийский "Брюгге". Также в группу B попали португальский "Порту" и мадридский "Атлетико" — с этими командами "Байер" поборется за выход в плей-офф.

Напомним, что Лунёв перебрался в Леверкузен летом прошлого года — после истечения срока контракта с петербургским "Зенитом". В составе немецкого клуба он исполняет роль дублёра Лукаша Градецки, который по совместительству является капитаном команды. Россиянин пока выходил на поле только трижды, пропустив четыре гола. Тем менее в случае травмы или дисквалификации голкипера сборной Финляндии "Байеру" очень понадобится помощь нашего футболиста.

Александр Головин ("Монако")

Фото © ФК "Монако"

Фото © ФК "Монако"

В четверг, 8 сентября, "Монако" в стартовом матче ЛЕ сыграет на выезде с белградской командой "Црвена звезда". Также в квартете H выступят турецкий "Трабзонспор" и венгерский "Ференцварош". На данный момент команда из княжества выглядит безоговорочным фаворитом группы.

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Надо сказать, что Александр проводит за "Монако" уже пятый сезон, успев стать одним из лидеров клуба. После удачных матчей местная пресса не устаёт хвалить 26-летнего россиянина, называя его царём. В семи матчах нынешнего сезона Головин пока отметился лишь одной голевой передачей. Впрочем, талантливый полузащитник, несомненно, ещё наберёт форму.

Станислав Черчесов ("Ференцварош")

Фото © ФК "Ференцварош"

Фото © ФК "Ференцварош"

В прошлом сезоне бывший наставник сборной России выиграл с клубом из Будапешта чемпионат Венгрии, пробившись в квалификацию Лиги чемпионов. В первом отборочном раунде по сумме двух матчей был обыгран казахстанский "Тобол" (0:0, 5:1), а во втором — братиславский "Слован" (1:2, 4:1).

В третьем круге "Ференцварош" не справился с чемпионом Азербайджана "Карабахом" (1:1, 1:3), переместившись в квалификацию Лиги Европы. В этом турнире подопечным Станислава Саламовича удалось пробиться в групповую стадию, одолев в раунде плей-офф ирландский "Шэмрок Роверс" (4:0, 0:1).

Как уже говорилось выше, при жеребьёвке "Ференцварош" попал в группу H. 8 сентября команда стартует в турнире домашним матчем с "Трабзонспором". У венгерской команды есть все шансы побороться за выход в плей-офф.

Егор Пруцев ("Црвена звезда")

Фото © ФК "Црвена звезда"

Фото © ФК "Црвена звезда"

Третьим представителем России в группе H Лиги Европы будет 19-летний атакующий полузащитник "Црвены звезды". Младший брат спартаковца Данилы Пруцева перебрался в Сербию в конце июля, за новую команду он пока не успел дебютировать.

В составе "Сочи" Егор в сентябре 2020 года дебютировал в чемпионате России, выйдя на замену в матче с "Краснодаром" (1:1). Вторую часть прошлого сезона молодой футболист отыграл в аренде в нижнекамском "Нефтехимике", в 13 матчах на его счету — три гола.

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Никита Хайкин ("Будё-Глимт")

Фото © ФК "Будё-Глимт"

Фото © ФК "Будё-Глимт"

27-летний Хайкин является уроженцем израильской Нетаньи, но заниматься футболом он начал в Москве — в академиях "Торпедо" и "Динамо". На молодёжном уровне футболист играл за английские "Челси", "Портсмут" и "Рединг", португальский "Насьонал", испанскую "Марбелью", саранскую "Мордовию" и краснодарскую "Кубань". В Норвегии спортсмен выступает с 2019 года, выиграв с "Будё-Глимт" два чемпионата страны в качестве основного голкипера и получив вызов в сборную России.

В Лиге Европы команда Хайкина попала в группу А и уже в четверг сыграет на выезде со швейцарским "Цюрихом". Также её соперниками будет лондонский "Арсенал" и голландский ПСВ. Побороться за выход в плей-офф "Будё-Глимт" будет очень непросто.

Владислав Лёвин ("Словацко")

Фото © ФК "Словацко"

Фото © ФК "Словацко"

Команда "Словацко" в прошлом сезоне заняла четвёртое место в чемпионате Чехии, а также завоевала кубок страны. На групповой стадии третьего по силе еврокубкового турнира "Словацко" встретится с белградским "Партизаном", французской "Ниццей" и немецким "Кёльном".

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Лёвин — воспитанник московских "Торпедо" и "Динамо". В составе бело-голубых он дебютировал в августе 2015 года, заменив Юрия Жиркова в матче чемпионата России против "Уфы". С 2017 года Владислав играет в Чехии, где уже сменил четыре клуба. За "Словацко" 27-летний центральный полузащитник выступает с февраля 2022-го, в 23 матчах сделав две голевые передачи.

Магомед-Шапи Сулейманов ("Хапоэль", Беэр-Шева)

Фото © ФК "Гиресунспор"

Фото © ФК "Гиресунспор"

Ещё совсем недавно Магомед-Шапи считался одной из надежд нашего футбола. Он клал шикарные голы со штрафных за "Краснодар", а Хабиб Нурмагомедов всерьёз советовал Станиславу Черчесову вызвать форварда в сборную России. Правда, большой звездой Сулейманов так и не стал, последнее время он играл вдали от родины на правах аренды. Прошлый сезон нападающий провёл в турецком "Гиресунспоре", а несколько недель назад перешёл в израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы. В новом клубе 22-летний Сулейманов уже успел неплохо себя проявить, проведя четыре матча, забив один гол и сделав две результативные передачи.

В прошлом сезоне "Хапоэль" занял второе место в чемпионате Израиля и выиграл кубок страны. В квалификации Лиги конференций команда одолела швейцарский "Лугано" (2:0, 3:1) и румынскую "Университатю" (1:1, 1:1, по пенальти 4:3). На групповом этапе её соперниками будут испанский "Вильярреал", австрийская "Аустрия" и польский "Лех".

Михаил Коваленко ("Пюник")

Фото © ФК "Ной"

Фото © ФК "Ной"

27-летний центральный защитник — воспитанник петербургского "Зенита". Правда, за бессменных чемпионов России он никогда не играл. В армянский футбол Михаил впервые попал в 2019 году, подписав контракт с клубом "Ной". За сильнейшую команду страны "Пюник" он выступает с июля 2022-го, успев в десяти матчах забить один гол. На групповом этапе Лиги конференций ереванский клуб сыграет со швейцарским "Базелем", литовским "Жальгирисом" и "Слованом" из Братиславы.

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Александр Васютин ("Юргорден")

Фото © ФК "Юргорден"

Фото © ФК "Юргорден"

Васютин, как и Коваленко, является воспитанником "Зенита". Впрочем, на этом сходства заканчиваются. В составе петербургского клуба 27-летний голкипер провёл три матча, выиграв чемпионат России, кубок страны и два национальных суперкубка. В феврале 2021 года сине-бело-голубые отдали вратаря в аренду "Юргордену". За шведский клуб Александр провёл пока 16 матчей. Договор аренды рассчитан до конца 2022-го.

В прошлом сезоне "Юргорден" стал бронзовым призёром чемпионата Швеции, завоевав путёвку в отборочный турнир Лиги конференций. Во втором круге он прошёл хорватскую "Риеку" (2:1, 2:0), в третьем — румынский "Сепси" (3:1, 3:1), в раунде плей-офф — кипрский "АПОЭЛ" (3:0, 2:3). На групповой стадии соперниками команды из Стокгольма станут бельгийский "Гент", норвежский "Мёльде" и ирландский "Шэмрок Роверс".

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Когда российские футбольные команды вернутся в еврокубковые турниры?

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Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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