Лидер итальянской "Лиги" Сальвини призвал ЕС возместить расходы из-за санкций против РФ
Европейский союз должен возместить расходы граждан из-за последствий введённых санкций против России. Такое заявление в эфире RTL сделал лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини.
"Мы просим, чтобы Европа, как в случае с CoViD-19, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре", — сказал он.
Сальвини добавил, что выступает за продолжение санкций, но не считает их эффективными. Так, за несколько месяцев счета за газ выросли втрое, а на Украине продолжается кризис, "и казна России пополняется".
Ранее аналитик Михаил Васильев допустил, что Италия, Греция, Испания и Португалия откажутся от евровалюты. По мнению эксперта, это может быть для них выгодно на фоне социально-политических разногласий из-за ухудшающейся экономики в Европе.
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