НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 09:08

Лидер итальянской "Лиги" Сальвини призвал ЕС возместить расходы из-за санкций против РФ

Европейский союз должен возместить расходы граждан из-за последствий введённых санкций против России. Такое заявление в эфире RTL сделал лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Мы просим, чтобы Европа, как в случае с CoViD-19, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре", — сказал он.

Сальвини добавил, что выступает за продолжение санкций, но не считает их эффективными. Так, за несколько месяцев счета за газ выросли втрое, а на Украине продолжается кризис, "и казна России пополняется".

Рестораны и бары в Италии размещают счета за электричество на чеках и витринах

Рестораны и бары в Италии размещают счета за электричество на чеках и витринах

Ранее аналитик Михаил Васильев допустил, что Италия, Греция, Испания и Португалия откажутся от евровалюты. По мнению эксперта, это может быть для них выгодно на фоне социально-политических разногласий из-за ухудшающейся экономики в Европе.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров