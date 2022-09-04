Лидер итальянской "Лиги" Сальвини призвал ЕС возместить расходы из-за санкций против РФ

Европейский союз должен возместить расходы граждан из-за последствий введённых санкций против России. Такое заявление в эфире RTL сделал лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Мы просим, чтобы Европа, как в случае с CoViD-19, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре", — сказал он.

Сальвини добавил, что выступает за продолжение санкций, но не считает их эффективными. Так, за несколько месяцев счета за газ выросли втрое, а на Украине продолжается кризис, "и казна России пополняется".