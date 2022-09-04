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4 сентября, 08:55

Обама стал лауреатом "Эмми" в номинации "Выдающийся рассказчик"

Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама стал лауреатом международной телевизионной премии "Эмми" в номинации "Выдающийся рассказчик" за участие в создании документального фильма о национальных парках. Об этом сообщила пресс-служба академии.

В пятисерийном фильме Netflix, который называется Our Great National Parks, Обама выступил в роли повествователя. Сам проект посвящён дикой природе национальных парков Соединённых Штатов, Чили, Кении, Индонезии и других стран. Продюсировала сериал компания Higher Ground Productions, основателями которой являются сам Обама и его супруга. Трансляция церемонии награждения будет проходить 12 сентября на каналах NBC и Peacock, добавили в академии.

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А ранее директор СВР Сергей Нарышкин получил премию имени Сперанского. На церемонии награждения он поблагодарил за оказанную ему честь и высокую награду. Нарышкин отметил, что Сперанский, будучи государственным деятелем и выдающимся правоведом, интересовался отечественной историей, изучал её, а также умел извлекать из неё уроки.

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ТАСС / EPA / PHILIP DAVALI

Светлана Оперук

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