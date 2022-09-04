У выживших есть обогрев: МЧС раскрыло подробности операции по спасению туристов с вулкана на Камчатке
МЧС: Ветер помешал спасателям высадиться на вулкане Ключевской, утром будет ещё попытка
Спасательную операцию по эвакуации туристов с вулкана Ключевской на Камчатке осложняют погодные условия. Как сообщили в краевом главке МЧС, на высотах — сильная облачность, штормовой ветер и осадки, которые не позволили высадиться сотрудникам, летевшим на первом вертолёте.
Видимость в районе вулкана Ключевской, где сорвались туристы. Видео © МЧС по Камчатскому краю
"Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя были предприняты две попытки с разницей в несколько часов", — указали в МЧС.
Утром 5 сентября вертолёт Ми-8 доставит личный состав поисково-спасательного отряда на допустимую высоту, с которой спасатели начнут восхождение. В то же время наземная группировка на технике высокой проходимости двигается в район исполина на высоту 1200 метров. Там планируется разбить базовый лагерь для оказания помощи спасателям и пострадавшим.
В ведомстве добавили, что температура воздуха в горах ночью опускается до минус 14 градусов, что также мешает работе операции. При этом, как дополнили в МЧС, выжившие туристы должны нормально провести ещё одну ночь, ведь у них есть палатка с обогревом.
Тем временем Прокуратура Камчатского края проверяет по факту гибели туристов туристическую фирму, организовавшую восхождение.
Напомним, группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, а затем — до шести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Кадр из видео МЧС по Камчатскому краю