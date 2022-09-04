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4 сентября, 08:39

У выживших есть обогрев: МЧС раскрыло подробности операции по спасению туристов с вулкана на Камчатке

МЧС: Ветер помешал спасателям высадиться на вулкане Ключевской, утром будет ещё попытка

Спасательную операцию по эвакуации туристов с вулкана Ключевской на Камчатке осложняют погодные условия. Как сообщили в краевом главке МЧС, на высотах — сильная облачность, штормовой ветер и осадки, которые не позволили высадиться сотрудникам, летевшим на первом вертолёте.

Видимость в районе вулкана Ключевской, где сорвались туристы. Видео © МЧС по Камчатскому краю

"Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя были предприняты две попытки с разницей в несколько часов", — указали в МЧС.

Утром 5 сентября вертолёт Ми-8 доставит личный состав поисково-спасательного отряда на допустимую высоту, с которой спасатели начнут восхождение. В то же время наземная группировка на технике высокой проходимости двигается в район исполина на высоту 1200 метров. Там планируется разбить базовый лагерь для оказания помощи спасателям и пострадавшим.

В ведомстве добавили, что температура воздуха в горах ночью опускается до минус 14 градусов, что также мешает работе операции. При этом, как дополнили в МЧС, выжившие туристы должны нормально провести ещё одну ночь, ведь у них есть палатка с обогревом.

Погибшие на вулкане Ключевской туристы заплатили за восхождение десятки тысяч рублей

Погибшие на вулкане Ключевской туристы заплатили за восхождение десятки тысяч рублей

Тем временем Прокуратура Камчатского края проверяет по факту гибели туристов туристическую фирму, организовавшую восхождение.

Напомним, группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, а затем — до шести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Обложка ©

Кадр из видео МЧС по Камчатскому краю

Артур Лапсаков

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