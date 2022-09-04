У выживших есть обогрев: МЧС раскрыло подробности операции по спасению туристов с вулкана на Камчатке

Спасательную операцию по эвакуации туристов с вулкана Ключевской на Камчатке осложняют погодные условия. Как сообщили в краевом главке МЧС, на высотах — сильная облачность, штормовой ветер и осадки, которые не позволили высадиться сотрудникам, летевшим на первом вертолёте.

Видимость в районе вулкана Ключевской, где сорвались туристы. Видео © МЧС по Камчатскому краю

"Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя были предприняты две попытки с разницей в несколько часов", — указали в МЧС.

Утром 5 сентября вертолёт Ми-8 доставит личный состав поисково-спасательного отряда на допустимую высоту, с которой спасатели начнут восхождение. В то же время наземная группировка на технике высокой проходимости двигается в район исполина на высоту 1200 метров. Там планируется разбить базовый лагерь для оказания помощи спасателям и пострадавшим.

В ведомстве добавили, что температура воздуха в горах ночью опускается до минус 14 градусов, что также мешает работе операции. При этом, как дополнили в МЧС, выжившие туристы должны нормально провести ещё одну ночь, ведь у них есть палатка с обогревом.

Тем временем Прокуратура Камчатского края проверяет по факту гибели туристов туристическую фирму, организовавшую восхождение.