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4 сентября, 01:38

Вертолёт вылетел к вулкану на Камчатке, где погибли туристы

К Ключевскому вулкану, где погибло шесть туристов, вылетел вертолёт со спасателями

К месту гибели шести человек из туристической группы на камчатском вулкане Ключевской вылетел вертолёт со спасателями. Об этом информирует краевой Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности. Накануне Ми-8 уже совершал полёт в этот район, но не смог приземлиться на высоте 3300 метров.

"В настоящее время борт со спасателями повторно вылетел в район происшествия. Высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий", — сообщает учреждение, передаёт РИА "Новости".

Погибшие на вулкане Ключевской туристы заплатили за восхождение десятки тысяч рублей

Погибшие на вулкане Ключевской туристы заплатили за восхождение десятки тысяч рублей

Группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, а затем — до шести.

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ТАСС / МЧС России

Дмитрий Алексиевич

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