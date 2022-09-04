Вертолёт вылетел к вулкану на Камчатке, где погибли туристы

К месту гибели шести человек из туристической группы на камчатском вулкане Ключевской вылетел вертолёт со спасателями. Об этом информирует краевой Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности. Накануне Ми-8 уже совершал полёт в этот район, но не смог приземлиться на высоте 3300 метров.

"В настоящее время борт со спасателями повторно вылетел в район происшествия. Высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий", — сообщает учреждение, передаёт РИА "Новости".