Вертолёт вылетел к вулкану на Камчатке, где погибли туристы
К Ключевскому вулкану, где погибло шесть туристов, вылетел вертолёт со спасателями
К месту гибели шести человек из туристической группы на камчатском вулкане Ключевской вылетел вертолёт со спасателями. Об этом информирует краевой Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности. Накануне Ми-8 уже совершал полёт в этот район, но не смог приземлиться на высоте 3300 метров.
"В настоящее время борт со спасателями повторно вылетел в район происшествия. Высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий", — сообщает учреждение, передаёт РИА "Новости".
Группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, а затем — до шести.
ТАСС / МЧС России