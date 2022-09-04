Знаменитый мост "убил" сотни человек и вынудил власти пойти на крайние меры

Знаменитый висячий мост Золотые Ворота, который является одной из главных достопримечательностей американского Сан-Франциско, оборудуют специальной "антисуицидальной сеткой". С момента открытия данного моста в 1937 году он стал местом гибели около 1800 человек. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, власти твёрдо решили положить конец волне самоубийств, для которых люди выбирали именно этот мост. Теперь строители возвели стальные опоры, между которыми к следующему году будет натянута прочная сетка.

Эта мера призвана спасти желающих свести счёты с жизнью. Стоимость проекта, который начали ещё в 2018 году, составляет около 215 миллионов долларов. Реализацию уже несколько раз переносили, но теперь появились данные о том, что закончить строительство должны к ноябрю 2023 года.

Популярный мост Золотые Ворота идёт через одноимённый пролив. Сооружение является не только одним из самых узнаваемых в мире, но и печально известным местом самоубийств. Официальный подсчёт летальных исходов прекратили вести ещё в 1995 году, когда число случаев превысило 1000. По некоторым данным, около 30 человек в год кончают здесь жизнь самоубийством.