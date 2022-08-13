В Петербурге срочник из Калининграда погиб после падения с моста
Срочник из Калининграда погиб после падения с моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.
Момент падения матроса в Санкт-Петербурге попал на камеры видеонаблюдения. Видео © LIFE
Трагедия произошла 11 августа у Сампсониевского моста, когда матросы шли из Военно-медицинской академии имени Кирова на крейсер "Аврора". В какой-то момент 19-летний парень по неизвестным причинам резко выбежал из строя и упал в Неву. Его действия попали на камеры видеонаблюдения. По некоторым данным, причиной случившегося стало желание молодого человека продемонстрировать сослуживцам своё бесстрашие.
По данным телеграм-канала, погибший был родом из Калининграда. Он служил в воинской части № 22885 в должности стрелка отделения охраны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
Ранее Лайф сообщал, что в Москве обнаружили тело девушки, упавшей с Крымского моста. Известно, что погибшей было около 30 лет. При этом не уточняется, скончалась ли она от удара о воду или утонула.
Кадр из видео LIFE