В Петербурге срочник из Калининграда погиб после падения с моста

Срочник из Калининграда погиб после падения с моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.

Момент падения матроса в Санкт-Петербурге попал на камеры видеонаблюдения. Видео © LIFE

Трагедия произошла 11 августа у Сампсониевского моста, когда матросы шли из Военно-медицинской академии имени Кирова на крейсер "Аврора". В какой-то момент 19-летний парень по неизвестным причинам резко выбежал из строя и упал в Неву. Его действия попали на камеры видеонаблюдения. По некоторым данным, причиной случившегося стало желание молодого человека продемонстрировать сослуживцам своё бесстрашие.

По данным телеграм-канала, погибший был родом из Калининграда. Он служил в воинской части № 22885 в должности стрелка отделения охраны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".