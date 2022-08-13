Финны обвинили в госизмене заправляющих авто в РФ соотечественников

Финны осудили соотечественников, которые ездят в Россию для заправки автомобиля, посчитав подобное действие актом государственной измены. Об этом сообщается в материале телеканала YLE.

Мнение граждан Финляндии относительно топливного туризма разделилось: одни считают заправку авто в РФ спонсированием чужой армии и госизменой, другие же — вынужденной мерой в условиях топливного кризиса.

Так, Сирпа Лауримо недавно получила визу в Россию и, как и прежде, намерена продолжить заправляться в РФ. По её словам, экономия в месяц достигает 240 евро за три машины. Среди сторонников "топливного туризма" есть и те, кто имеет двойное гражданство. Например, Андрей Харгинен не только заправляет автомобиль, но и посещает родственников.

В материале отмечается, что некоторые осуждают подобную практику, объясняя это нежеланием "финансировать Путина". Однако часть из них всё же признаёт, что бензин в Финляндии стал дороже, а кому-то и вовсе более не по карману. Такие, как Анне Ярвелин, например, идут на принцип в ущерб себе. Ей нужно будет проехать 60 километров по рабочим делам, но она отказывается заправляться в РФ и предпочитает экономить на других вещах.

По информации издания, финская таможня не противодействует топливным туристам, однако тщательно досматривает машины, чтобы внутри не было канистр с бензином. Таких водителей не пропускают через границу.