Озеро Гарда в Италии из-за засухи обмелело почти до исторического уровня

Озеро Гарда в Италии обмелело почти до исторического уровня из-за засухи. По данным агентства Associated Press, вода нагрелась до температур, которые приближаются к среднему показателю в Карибском море. Сообщается, что местных отдыхающих шокировали такие изменения.

"Мы приезжали [сюда] в прошлом году, нам понравилось, мы вернулись в этом году. Мы обнаружили, что ландшафт сильно изменился. Мы были немного шокированы, когда приехали, потому что у нас была обычная прогулка, а воды там не было", — рассказала туристка Беатрис Маси.

По данным СМИ, в северной Италии уже несколько месяцев не было осадков, а объём снега в текущем году сократился на 70%. Это и привело к высыханию рек, протекающих через сельскохозяйственный и промышленный центр страны, говорится в материале издания.