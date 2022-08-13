Озеро Гарда в Италии из-за засухи обмелело почти до исторического уровня
Озеро Гарда в Италии обмелело почти до исторического уровня из-за засухи. По данным агентства Associated Press, вода нагрелась до температур, которые приближаются к среднему показателю в Карибском море. Сообщается, что местных отдыхающих шокировали такие изменения.
"Мы приезжали [сюда] в прошлом году, нам понравилось, мы вернулись в этом году. Мы обнаружили, что ландшафт сильно изменился. Мы были немного шокированы, когда приехали, потому что у нас была обычная прогулка, а воды там не было", — рассказала туристка Беатрис Маси.
По данным СМИ, в северной Италии уже несколько месяцев не было осадков, а объём снега в текущем году сократился на 70%. Это и привело к высыханию рек, протекающих через сельскохозяйственный и промышленный центр страны, говорится в материале издания.
Ранее Лайф писал, что впервые в истории пересохли истоки реки Темзы в Великобритании. Это произошло из-за засухи, вызванной аномальной жарой.
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Getty Images / Daniel Reinhardt / picture alliance