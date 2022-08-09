Европейским АЭС предрекли полную остановку из-за жары
Метеоролог Шувалов предупредил об угрозе полной остановки европейских АЭС из-за жары
В Европе работа атомных электростанций находится под угрозой остановки из-за аномальной жары, предупредил в телеграм-канале руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Работа АЭС зависит от систем охлаждения, эффективность которых в тёплую погоду резко сокращается.
"Начиная со среды в Лондоне, Париже сумасшедшая жара: днём 30–35 градусов тепла, на юге Франции до 38. И африканский зной задержится здесь минимум до начала следующей недели. Это уже четвёртая или пятая волна жары с начала лета. Фермеры не досчитаются ещё 3–5% урожая, АЭС будут под угрозой остановки, реки продолжат мелеть и сохнуть", — написал Шувалов.
Он также заверил, что России волна жары не угрожает. Она, как и в прошлый раз, остановится в Польше и отступит на Балканы.
Ранее впервые в истории пересохли истоки реки Темзы в Великобритании. Это произошло из-за засухи, вызванной аномальной жарой.
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