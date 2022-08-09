Политолог заявил, что Украина шантажирует Запад обстрелами Запорожской АЭС

Запад должен осознать, что спонсирует настоящих преступников, шантажистов и террористов. Об этом РИА ФАН заявил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя обстрелы Запорожской АЭС.

На Украину продолжаются поставки западного оружия, но ситуация на поле боя всё равно не складывается в пользу ВСУ. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский загорелся идеей втянуть Европу в конфликт и привлечь внимание, для этого производились Киевом обстрелы Запорожской АЭС, считает эксперт.

"В качестве бесчеловечного и трагического действия выступают обстрелы стратегических объектов, а это и есть ядерный терроризм. То есть шантаж европейских политиков и граждан", — заметил Кошкин.