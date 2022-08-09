Политолог заявил, что Украина шантажирует Запад обстрелами Запорожской АЭС
Политолог Кошкин заявил, что Украина шантажирует Запад обстрелами Запорожской АЭС
Запад должен осознать, что спонсирует настоящих преступников, шантажистов и террористов. Об этом РИА ФАН заявил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя обстрелы Запорожской АЭС.
На Украину продолжаются поставки западного оружия, но ситуация на поле боя всё равно не складывается в пользу ВСУ. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский загорелся идеей втянуть Европу в конфликт и привлечь внимание, для этого производились Киевом обстрелы Запорожской АЭС, считает эксперт.
"В качестве бесчеловечного и трагического действия выступают обстрелы стратегических объектов, а это и есть ядерный терроризм. То есть шантаж европейских политиков и граждан", — заметил Кошкин.
По его словам, такими атаками Киев напрямую угрожает безопасности всего западного мира. Политолог также вспомнил, какую истерику Зеленского вызвал доклад международной правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ. Поэтому "пора европейцам наконец осознать всю токсичность националистического режима Киева", резюмировал Кошкин.
Напомним, 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что страны Запада смогут воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы остановить обстрел Запорожской АЭС.
ТАСС / AP Photo