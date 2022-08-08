Киев берёт в заложники весь мир, обстреливая Запорожскую АЭС Зачем высшее руководство Украины намерено устроить второй Чернобыль на собственной территории и что остановит обстрелы. 9794 9794 Запорожская область. Энергодар. Российские военнослужащие у Запорожской АЭС. Обложка © ТАСС / АР

Безумный киевский режим сегодня ночью нанёс артиллерийский удар по территории хранилища ядерного топлива на Запорожской АЭС. Обстрелы продолжаются несколько последних дней. На ситуацию уже обращал внимание генсек ООН Антониу Гутерриш, назвав обстрел станции со стороны Украины "самоубийственным актом", теперь он призывает предоставить международным инспекторам МАГАТЭ доступ к атомной электростанции.

Выбрав в качестве мишени собственную территорию, Киев рискует устроить катастрофу, которая превзойдёт Чернобыль и Фукусиму. Об этом предупредили в российском военном ведомстве. Казалось бы, такими действиями Зеленский и высшее руководство Украины кидают гранату в комнату с собственными родственниками. Однако никаких родственников у бывшего кавээнщика со товарищи в Незалежной не осталось, считает политолог Евгений Сатановский.

— У террористов, которые отдают преступные приказы украинским войскам, нет родственников на Украине, они находятся на территории стран, где открыты их валютные счета. Поэтому для них уничтожать территорию страны, где они сейчас находятся, в норме вещей. Их цель — террор, потому что все остальные инструменты уже не действуют. Поэтому остановить этот процесс можно лишь ликвидацией высшего руководства Украины, что до сих пор сделано не было, — отметил в комментарии Лайфу Евгений Сатановский.

Цель обстрелов Запорожской АЭС

Террористический режим Зеленского всего лишь выполняет приказы США, направленные на ослабление всей Европы, полагает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Именно в соответствии с этим курсом осуществляется террор и готовится новая ядерная катастрофа, которая окончательно уничтожит всю европейскую экономику и похоронит европейские страны разом.

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket

— Руководство Украины выполняет преступные приказы США, поэтому всё может закончиться именно так, как и предупреждает Минобороны РФ: более страшным ЧП, чем Чернобыль и Фукусима. Делается это для того, чтобы избавиться от такого конкурента, как Европа. А остановить Киев европейские лидеры не смогут, потому что все они воспитаны и мыслят под присмотром американских мозговых центров. Так называемой философией Клауса Шваба страдают все транснациональные элиты, навязывая теорию, согласно которой, чтобы человечеству продолжать развиваться, необходимо его сокращение. Якобы сейчас земля перенаселена, — пояснил Анатолий Вассерман. — Но важно учесть, что это обман. Бедность не результат перенаселения, а итог неправильного распределения ресурсов. Это доказал американо-индийский учёный Абхиджит Банерджи, получивший Нобелевскую премию.

Зеленский понимает, что от него устали. Рейтинговые агентства демонстрируют снижение мирового интереса к Украине, выкинув её из первой десятки информповодов. Американцы до сих пор не могут найти Украину на глобусе. Европейцы перестали понимать, зачем столько страдать ради этой страны, они даже начали вспоминать, что некогда Незалежная была в составе СССР — всё равно что России — и в этом не было никакой трагедии. Напротив, Европа строила газопроводы из Союза, прокладывая их через свою территорию, отметил политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев.

— Европейцы вспоминают, что газопроводы из Союза тянули в Европу, когда на территории Польши и ряда других стран стояли военные базы СССР. А теперь Россия всего лишь возвращается туда, где она была 30 лет назад. Почему же Европа должна так страдать, спрашивают граждане ЕС. А Украина, исчерпав все средства, решила, что надо напомнить о себе, привлечь внимание. Но все методы Киева уже не действуют. И поэтому делается ставка на ядерный терроризм — ещё более серьёзный страх, нежели энергетический крах и наступление голода, — говорит Матвейчев.

Политолог обратил внимание на то, что киевская и американская пропаганда подают информацию наоборот, рассказывая о том, что обстреливают АЭС якобы российские войска, чтобы терроризировать Европу. Рассуждения ведутся на совершенно инфантильном уровне, за фактами никто не обращается. России дают понять, мол, "мы докажем: вы ничего не контролируете, заставим вас вкладывать дополнительные средства и силы в безопасность", и намекают, что со следующими атомными станциями могут возникнуть проблемы более серьёзные. Киев, как террорист, пытается взять в заложники Европу и весь мир и требовать прекращения СВО, возвращения Крыма и прочего. В такой ситуации остаётся надеяться, что Европа поймёт, с кем связалась и что оказывать режиму-самоубийце какое-то покровительство преступно.

Олег Матвейчев считает, что в этом случае проблема будет решена совместными усилиями. Украина может до этого докатиться, потому что сейчас действия её высшего руководства укладываются в логику загнанной в угол крысы, которая будет кусаться до последнего и пойдёт на любую мерзость. Судя по происходящему, Киев намерен и дальше терроризировать не только украинский и российский народы, но и весь мир, грозя новым взрывом. Это неизбежная логика эволюции данного режима.

Напомним, ситуация в Запорожье обострилась 5 августа, когда ВСУ трижды обстреляли атомную станцию и город Энергодар. На электростанции удалось потушить пожар, для этого пришлось обесточить часть аппаратуры. В Минобороны РФ сообщили, что лишь по счастливой случайности снаряды ВСУ не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию. Находясь в шаге от крупнейшей радиационной аварии Европы, украинская армия продолжает наносить удары по АЭС. С начала СВО атомная электростанция находится под прицелом киевского руководства. Подобными действиями Украина лишь провоцирует собственные регионы искать защиты у России. Поэтому неудивительно, что глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

Вид на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Сможет ли Европа остановить Киев? 0 Да, если начнёт действовать уже сейчас. Европа не готова идти против команд из Вашингтона. Свой вариант в комментарии.

Авторы Елена Ладилова