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Опубликовано 8 августа 2022, 10:25

Мощность двух энергоблоков Запорожской АЭС снизили из-за атаки ВСУ

Минобороны РФ: На Запорожской АЭС после обстрела ВСУ снизили мощность двух энергоблоков

После обстрелов со стороны ВСУ на Запорожской АЭС для предотвращения нарушения работы мощность пятого и шестого энергоблоков была снижена до 500 МВт. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность пятого и шестого энергоблоков была снижена", — сказал он в ходе брифинга.

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Напомним, 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки ВСУ на АЭС самоубийственными. Он выразил надежду, что подобное больше не повторится.

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Александра Васильева
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