Мощность двух энергоблоков Запорожской АЭС снизили из-за атаки ВСУ

После обстрелов со стороны ВСУ на Запорожской АЭС для предотвращения нарушения работы мощность пятого и шестого энергоблоков была снижена до 500 МВт. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность пятого и шестого энергоблоков была снижена", — сказал он в ходе брифинга.