Мощность двух энергоблоков Запорожской АЭС снизили из-за атаки ВСУ
Минобороны РФ: На Запорожской АЭС после обстрела ВСУ снизили мощность двух энергоблоков
После обстрелов со стороны ВСУ на Запорожской АЭС для предотвращения нарушения работы мощность пятого и шестого энергоблоков была снижена до 500 МВт. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность пятого и шестого энергоблоков была снижена", — сказал он в ходе брифинга.
Напомним, 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки ВСУ на АЭС самоубийственными. Он выразил надежду, что подобное больше не повторится.