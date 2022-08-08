Генсек ООН на фоне ударов ВСУ по АЭС напомнил о самоубийственности таких атак

Организация Объединённых Наций надеется, что атаки на Запорожскую АЭС прекратятся, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет посетить её. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Политик подчеркнул, что в международной организации полностью поддерживают усилия МАГАТЭ по стабилизации ситуации на ЗАЭС.

"Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию", — сказал Гутерриш на пресс-конференции в Токио.