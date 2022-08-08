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8 августа, 01:42

Генсек ООН на фоне ударов ВСУ по АЭС напомнил о самоубийственности таких атак

Генсек ООН выразил надежду, что удары по Запорожской АЭС прекратятся

Организация Объединённых Наций надеется, что атаки на Запорожскую АЭС прекратятся, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет посетить её. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Политик подчеркнул, что в международной организации полностью поддерживают усилия МАГАТЭ по стабилизации ситуации на ЗАЭС.

"Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию", — сказал Гутерриш на пресс-конференции в Токио.

Европе напомнили о ядерной безопасности на фоне ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Европе напомнили о ядерной безопасности на фоне ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Ранее Лайф писал, что украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров.

Обложка ©

UN Photo / Ichiro Mae

Андрей Григорьев

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