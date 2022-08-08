Европе напомнили о ядерной безопасности на фоне ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Власти Украины не гнушаются ничем ради того, чтобы дискредитировать Россию. Их не пугает даже реальная угроза ядерной безопасности не только своей страны, но и всей Европы. Об этом заявили в посольстве России в США, комментируя недавние удары со стороны Вооружённых сил Украины по Запорожской атомной электростанции.

"Отмечаем, что это не первая провокация Киева на радиационно опасных объектах. Обстрелы Запорожской АЭС формированиями ВСУ имеют преднамеренный характер. Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", — говорится в комментарии посольства.

Российские дипломаты обратили внимание, что в украинских СМИ "огульно утверждается" об ударе российских военных по территории станции, но реальное положение дел "обстоит с точностью да наоборот". Именно эффективные действия российской стороны по прикрытию станции удалось избежать ущерба критически важной инфраструктуры.

"Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов - прекратить горланить русофобские измышления", — отметили в посольстве.