В России решили создать национального дистрибьютора продовольствия

В России может быть создан национальный дистрибьютор продовольствия — структура, которая займётся организацией экспорта такой продукции, объединением товаров и налаживанием логистики. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, такую концепцию готовит Минсельхоз. Федеральный центр "Агроэкспорт" объявил конкурс на её создание. Согласно требованиям, указанным на портале госзакупок, нужно будет провести анализ экспортных поставок продукции и разработать свой метод, проведя не менее 20 интервью среди отечественных производителей АПК. Результатом должна стать "практикоориентированная дорожная карта" по созданию и развитию такого национального дистрибьютора. Стартовая цена контракта — 24 миллиона рублей.

Предполагается, что национальный дистрибьютор будет помогать компаниям с поиском партнёров за рубежом, поставкой и таможенной очисткой товара.