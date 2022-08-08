НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 августа, 23:07

В Австрии назвали стремление ЕC отказываться от газа из России шизофренией

Австрийский политик Гросс увидел шизофрению в решении ЕС отказываться от газа из России

Австрийский кандидат в президенты Геральд Гросс заявил, что европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения антироссийских санкций. Также Гросс написал в "Твиттере", что их действия похожи на шизофрению.

"Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них", — сказал политик в эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.TV.

Он упомянул, что Европа сталкивается с трудностями при попытке заменить российское голубое топливо поставками из других стран, например из Катара. Также он привёл слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Европу готовиться к худшему этой осенью из-за энергетического кризиса. По мнению Гросса, Евросоюз принял решение отказаться от топлива из России и не подумал о последствиях — это или глупость, или преступная халатность.

"Выкачивает газ отовсюду": Европу обвинили в создании энергокризиса в странах третьего мира

"Выкачивает газ отовсюду": Европу обвинили в создании энергокризиса в странах третьего мира

Ранее Лайф сообщал, что большинство жителей Финляндии потеряют богатство и сравняются положением с гражданами Сицилии, где уже привыкли к бедности. Так сказал главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич, реагируя на предупреждение президента Финляндии Саули Ниинистё о скором экономическом спаде в Европе. При этом он отметил, что на ум после подобного заявления приходят "некорректные с научной точки зрения" анекдоты про медленных финнов, поскольку об экономическом кризисе говорят давно и многие.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров