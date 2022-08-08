В Австрии назвали стремление ЕC отказываться от газа из России шизофренией
Австрийский политик Гросс увидел шизофрению в решении ЕС отказываться от газа из России
Австрийский кандидат в президенты Геральд Гросс заявил, что европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения антироссийских санкций. Также Гросс написал в "Твиттере", что их действия похожи на шизофрению.
"Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них", — сказал политик в эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.TV.
Он упомянул, что Европа сталкивается с трудностями при попытке заменить российское голубое топливо поставками из других стран, например из Катара. Также он привёл слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Европу готовиться к худшему этой осенью из-за энергетического кризиса. По мнению Гросса, Евросоюз принял решение отказаться от топлива из России и не подумал о последствиях — это или глупость, или преступная халатность.
Ранее Лайф сообщал, что большинство жителей Финляндии потеряют богатство и сравняются положением с гражданами Сицилии, где уже привыкли к бедности. Так сказал главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич, реагируя на предупреждение президента Финляндии Саули Ниинистё о скором экономическом спаде в Европе. При этом он отметил, что на ум после подобного заявления приходят "некорректные с научной точки зрения" анекдоты про медленных финнов, поскольку об экономическом кризисе говорят давно и многие.