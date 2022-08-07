"Придётся жить как на Сицилии": Политолог рассказал, к чему приведёт экономический спад в Европе

Большинство жителей Финляндии потеряют богатство и сравняются положением с гражданами Сицилии, где уже привыкли к бедности. Так в беседе с Лайфом главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич отреагировал на предупреждение президента Финляндии Саули Ниинистё о скором экономическом спаде в Европе. При этом он отметил, что на ум после подобного заявления приходят "некорректные с научной точки зрения" анекдоты про медленных финнов, поскольку об экономическом кризисе говорят давно и многие.

"Люди, относящиеся к широкому среднему классу [в Финляндии], — большинство ещё сейчас. И вот у них будут проблемы. На юге Италии, на Сицилии, например, там другая модель. Большинство богато не жило и привыкать уже и некогда. А вот в Хельсинки, там обратная ситуация — большинство жило богато, а придётся жить как на Сицилии", — сказал Межевич.

По его мнению, текущие обстоятельства играют против европейской экономики. Эксперт согласился с Ниинистё и отметил, что с каждым годом жизнь в зарубежных странах будет ухудшаться. Политолог уверен, что коронавирус и антироссийские санкции привели к падению уровня жизни в Северной Европе. Особенно чувствительные последствия ощутит именно Финляндия, заключил Межевич.