СК начал проверку инцидента с провалившимися в коллектор рабочими в Москве

Следственный комитет начал проверку инцидента с провалившимися в коллектор рабочими на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

Предварительно известно, что, рабочие очищали канализационный коллектор, откуда в результате подъёма воды трое не смогли выбраться на поверхность. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.