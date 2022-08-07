СК начал проверку инцидента с провалившимися в коллектор рабочими в Москве
Следственный комитет начал проверку инцидента с провалившимися в коллектор рабочими на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.
Предварительно известно, что, рабочие очищали канализационный коллектор, откуда в результате подъёма воды трое не смогли выбраться на поверхность. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, всё произошло днём 7 августа в ходе выполнения работ на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. По нашим данным, двоих человек извлекли из коллектора без сознания, ещё трое остаются внутри колодца.
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