До сих пор не пришёл в себя: Защитник молдавского "Зимбру" потерял сознание после столкновения с вратарём

Голландский футболист Донни ван Иперен, выступающий за молдавский ФК "Зимбру", получил серьёзную травму во время матча Суперлиги с "Динамо-Авто" (0:0). Об этом сообщается на сайте клуба.

На 19-й минуте игры вратарь "Динамо-Авто" жёстко врезался в Донни ван Иперена, в результате чего тот потерял сознание и упал на газон. В итоге 27-летнего защитника "Зимбру" унесли с поля на носилках.

"В эти трудные времена все наши мысли обращены к Донни ван Иперену, футболист доставлен в больницу в Кишинёве и получает медицинскую помощь. Донни, будь сильным, мы все молимся за тебя!" — говорится в обращении клуба.

Подробной информации о состоянии голландца пока нет. По некоторым данным, у него было диагностировано кровоизлияние в мозг и сейчас он находится в коме. В клубе же утверждают, что здоровью Донни ван Иперена ничего не угрожает.