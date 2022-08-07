В Петербурге пять человек пострадали при столкновении автобуса с бетонным ограждением

Пять человек были госпитализированы после столкновения пассажирского автобуса с бетонным ограждением в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Столкновение пассажирского автобуса с бетонным ограждением в Петербурге. Видео © "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"

"В результате произошедшего пятеро пострадавших в возрасте от 25 до 60 лет были госпитализированы в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка", — говорится в сообщении.

ДТП произошло около 8:00 мск, когда у дома № 44 на улице Третья Конная Лахта пассажирский автобус наехал на бордюр.