В Петербурге пять человек пострадали при столкновении автобуса с бетонным ограждением
Пять человек были госпитализированы после столкновения пассажирского автобуса с бетонным ограждением в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Столкновение пассажирского автобуса с бетонным ограждением в Петербурге. Видео © "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"
"В результате произошедшего пятеро пострадавших в возрасте от 25 до 60 лет были госпитализированы в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка", — говорится в сообщении.
ДТП произошло около 8:00 мск, когда у дома № 44 на улице Третья Конная Лахта пассажирский автобус наехал на бордюр.
Ранее Лайф рассказывал, что три парня разбились насмерть в страшном ДТП в центре Саратова. Авария произошла на улице Большой Горной. Автомобили Lada Priora и BMW выехали на красный сигнал светофора. За рулём первого находился 19-летний, за рулём второго — 23-летний водитель. Обе легковушки протаранили принадлежащий Почте России грузовик.
Скрин из видео "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"