Минобороны Турции: СКЦ разрешил заход в Босфор судам с украинским зерном

Совместный координационный центр в Стамбуле по вопросу вывоза зерна с Украины провёл досмотр сухогрузов Polarnet и Rojen и разрешил им продолжить плавание через Босфор. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции в "Твиттере".

"Корабль Rojen перевозит 13 тысяч тонн кукурузы в Англию, судно Polarnet привезёт 12 тысяч тонн кукурузы и отправится в Дериндже (город в турецкой провинции Коджаэли. — Прим. Лайфа). <...> Корабли продолжат плавание", — говорится в посте.