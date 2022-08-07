Минобороны Турции: СКЦ разрешил заход в Босфор судам с украинским зерном
Совместный координационный центр в Стамбуле по вопросу вывоза зерна с Украины провёл досмотр сухогрузов Polarnet и Rojen и разрешил им продолжить плавание через Босфор. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции в "Твиттере".
"Корабль Rojen перевозит 13 тысяч тонн кукурузы в Англию, судно Polarnet привезёт 12 тысяч тонн кукурузы и отправится в Дериндже (город в турецкой провинции Коджаэли. — Прим. Лайфа). <...> Корабли продолжат плавание", — говорится в посте.
Кроме того, Совместный координационный центр разрешил порожнему турецкому судну Osprey S отправиться на Украину для вывоза сельскохозяйственной продукции.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. А 5 августа из украинских портов вышли три иностранных судна с зерном. Так, из порта Одессы вышли сухогрузы "Нэви стар" (Турция, груз — кукуруза) и "Поларнет" (Турция, груз — кукуруза), а порт Черноморска покинуло судно "Рожен" (Болгария, груз — кукуруза). Одно судно прибыло к Стамбулу 6 августа.
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